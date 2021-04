Mensaje de La 12 a la dirigencia: "Está cambiando el club, falta la barra"

Un grupo disidente de la barra brava de Boca Juniors le envió un mensaje a los directivos del club, encabezados por el presidente Jorge Amor Ameal, con una bandera colocada en el acceso a la Bombonera: "Está cambiando el club, falta la barra (dirigentes no se metan)".

La pancarta apareció esta madrugada en una reja sobre la calle Brandsen en el día del 116to. aniversario del club "xeneize".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El episodio se suma a lo ocurrido el pasado 20 de marzo cuando unos 50 barras de la facción Lomas de Zamora, que lidera Walter Coronel, fueron armados en busca de Rafael Di Zeo al club Leopardi del barrio porteño de Villa Luro, donde estaba previsto un encuentro con Mauro Martín, el otro líder de La 12.

Sin embargo, Di Zeo fue advertido de la presencia de sus adversarios y finalmente no concurrió al lugar, donde los integrantes de Lomas le dejaron un mensaje sobre sus intenciones de saldar la interna por el poder de la tribuna.

"No hay interna. Mientras Mauro Martín y yo estemos bien, no va a haber interna. Y estamos muy bien, mejor que nunca", aseguró días después Di Zeo al canal Crónica TV.

"Si (Coronel) quiere hablar con Mauro, no es la manera ni las formas. Yo si quiero hablar con alguien bien iría con dos personas, no con 50. Nosotros no lo echamos pero no sé qué debe querer. Él estuvo en Excursionistas, pero no sé cuál es el trasfondo de todo esto. La hinchada de Boca somos nosotros, los que todos saben y no hace falta que lo diga", concluyó. (Télam)