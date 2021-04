Alberto Fernández agradeció a las "albañilas": qué dicen los expertos de esta palabra

El presidente Alberto Fernández utilizó este martes 27 de abril la palabra "albañilas" durante su discurso en un acto en el que entregó viviendas en Avellaneda y volvió a generar controversia. La expresión que no figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y no es la más sugerida por lingüistas, aunque tampoco es considerada incorrecta por los especialistas.

"Gracias a ustedes, albañilas, por el trabajo hecho", sostuvo el mandatario, al agradecer a las trabajadoras que participaron de la construcción de las viviendas que se estaban entregando durante la ceremonia en el distrito del sur del conurbano bonaerense.

En el apartado de consultas de la página web de la RAE, se sostiene que "lo normal es que ´albañil´ funcione como común en cuanto al género (para masculino y femenino)", es decir que lo correcto sería "la albañil, el albañil", aunque plantea que "no se podría considerar incorrecto el femenino ´albañila´".

A la vez, en el diccionario de la RAE el término no figura para seres humanos y sólo aparece para referirse a "abejas albañilas", en alusión a una clase de ese insecto.

"En realidad, la palabra albañila no está en el diccionario de la RAE. Sólo figura como categoría de abeja y no como mujer albañil. Lo correcto sería ´la albañil´. Pero la Fundéu (Fundación patrocinada por la agencia de noticias EFE y asesorada por la RAE, cuyo objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación) lo considera válido pese a no figurar en el diccionario", explicó el lingüista Esteban Giménez, consultado por NA.

Y agregó: "Se están feminizando muchos términos, a veces por desconocimiento, porque la gente no sabe si existe la palabra o no, y el Presidente viene cuidando lo de respetar la feminidad y cae en eso de ´argentinos y argentinas´ o ´todos y todas´".

Por su parte, su par Karina Galperin sostuvo que el uso de esa palabra "es correcto" y amplió: "Hay un artículo de la Fundéu explicando que si bien en el diccionario está albañil como masculino y femenino, también interviene en estas cosas el uso cotidiano y por haber sido durante tanto tiempo una actividad masculina se asoció con el masculino".

"Pero cuando aparece la novedad de la mujer haciendo esta tarea, se le agrega la letra ´A´ como sucede con un montón de otros sustantivos referidos de oficios. Me parece que está perfecto, siempre llama la atención los usos nuevos de las palabras", agregó la lingüista de la Universidad Di Tella.

Y finalizó: "Hace poco pasó lo mismo con la palabra fiscal , o como cuando empezó a haber mujeres en altos cargos militares y apareció el uso de la palabra generala".

El presidente cuestionó al gobierno anterior por no concluir las viviendas que comenzaron a construirse durante la gestión de Cristina Kirchner y manifestó que la única respuesta para no haber terminado esas casas "es el odio".

"Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en diciembre de 2015. ¿Cómo es que no se terminaron? La única respuesta que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto que prefiera que las casas queden vacías a que alguien recuerde quién las hizo", sostuvo Fernández mientras encabezaba el acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita, en Avellaneda.

El primer mandatario consideró además que "no hay nada más lindo que entregar viviendas porque la vivienda es un derecho humano". "Hacer viviendas no es solamente darle un techo a cada no, es darle condiciones de vida: un lugar donde los chicos puedan ir al colegio, los jóvenes puedan hacer deporte, donde todos tengan agua y cloacas", señaló.

En tanto, expresó: "¿A mí qué me importa si estas casas las terminó Cristina si yo lo único que quiero es que tengan casa? Eso debería importar a quien gobierna. Lo importante es resolver los problemas de la gente. La mejor democracia que podemos construir es la que continúa resolviendo los problemas de la gente más allá del tinte político que cada uno exponga".

El presidente Alberto Fernández encabezó en la localidad bonaerense de Avellaneda el acto de entrega de 48 viviendas del barrio Saladita, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y la Ministra de Género, Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

