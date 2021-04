La organización no gubernamental HAPIC reinaugura hoy el mirador de aves “Alas de la Marisma”, situado en el Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli.

Lo hace en el marco de su séptimo aniversario (fue creada el 26 de abril de 2014).

Para ello, se llevaron a cabo diferentes acciones como la restauración y pintura, y el recambio de toda la plataforma, con el objeto de "poner en valor este sitio de gran importancia ecosistémica", dijo la profesora Mariana González, presidente de la ONG.

Al mismo tiempo, se habilita también la cartelería que reconoce a este humedal como uno de los siete subsitios dentro del estuario de la bahía Blanca por la RHRAP (Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Esta red surgió en 1985 como una estrategia de cooperación internacional para conservar y proteger el hábitat de las aves playeras en el continente americano. Durante la migración, las aves playeras utilizan esta red de sitios clave a lo largo del continente, desde Alaska y Canadá hasta el extremo sur del continente, para descansar y recargar energía.

"Nuestro humedal HAPIC es uno de esos sitios clave", destacó.

"Por todo ello y porque los humedales son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, y además son el lugar de numerosas especies de flora y fauna, porque el futuro de estas especies depende de los humedales, es nuestro deber protegerlos y conservarlos", agregó González.

También dijo que "está en nuestras acciones preservar estos importantes ecosistemas: no generando residuos en el lugar, no acercándonos demasiado a las aves, no permitiendo que las mascotas corran libremente para evitar ahuyentarlas. Y como siempre decimos desde HAPIC, pequeñas acciones generan grandes cambios".