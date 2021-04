Jornada de Libertadores, Champions League y Liga Nacional de básquetbol

Básquetbol

- Se ponen en marcha las semifinales de la Liga Nacional, con uno de los cruces:

18.00, Quimsa vs Boca

- La NBA ofrecerá hoy seis partidos:

20.00, Celtics vs Thunder

20.00, Pacers vs Trail Blazers

20.00, Hornets vs Bucks

20.30, Raptors vs Nets

22.00, Rockets vs Timberwolves

22.30, Warriors vs Mavericks

- Por la Euroliga se medirán:

14.00, Real Madrid (España, 0) vs Anadolu Efes (Turquía, 2)

Bochas

- Se jugará la primera fecha de la segunda ronda en el oficial por parejas, divisional B:

La Falda vs Velocidad

Río de la Plata vs Independencia

Villa Nueva vs Talleres

Bella Vista vs Dublín

Sporting vs San Martín

Fútbol

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

- Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores, con participación nacional:

19.15, Flamengo (Brasil) vs La Calera (Chile)

19.15, Liga de Equito (Ecuador) vs Vélez

19.15, At. Mineiro (Brasil) vs América de Cali (Colombia)

21.30, Internacional (Brasil) vs Dep. Táchira (Venezuela)

21.30, Boca vs Santos (Brasil)

21.30, Palmeiras (Brasil) vs Independiente del Valle (Ecuador)

- Lo propio sucederá en la Copa Sudamericana:

19.15, Bahía (Brasil) vs Guabira (Bolivia)

21.30, Arsenal vs Ceará (Brasil)

21.30, Huachipato (Chile) vs 12 de Octubre (Paraguay)

- Se ponen en marcha las semifinales de la Champions League:

16.00, Real Madrid (España) vs Chelsea (Inglaterra)

Tenis

- Continúa su desarrollo el ATP 250 de Munich, con participación bahiense y nacional:

08.40, Guido Pella y Federico Coria vs Andrei Golubev (Kazajistán) y Andrea Vavassori (Italia)

- Lo propio sucederá con el ATP 250 de Estoril, en Portugal:

06.30, Juan Ignacio Lóndero vs Richard Gasquet (Francia)