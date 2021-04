Dólar futuro: apelaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner y Kicillof

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé apeló el cierre de la Causa Dólar Futuro y el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



El fiscal presentó el recurso con la aspiración de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, para que en esa instancia se decida la continuidad de la causa y la celebración del juicio oral y público.



Pleé sostuvo que la Casación se pronunció por el sobreseimiento masivo pese a que no se trataba de una sentencia definitiva, de modo tal que no debía haber intervenido.



Además, criticó que la Casación haya valorado como prueba fundamental para dictar la inocencia de todos los imputados un peritaje que determinó que no había existido perjuicio con las operaciones de dólar futuro.



“No se comprende cómo la Sala defendió con tanto ahínco la necesidad de valorar únicamente el peritaje para definir si de él surgía con evidencia la inexistencia de delito, para terminar renunciando a su deber de pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas”, cuestionó el fiscal.



En ese sentido, sostuvo que la Casación incurrió “en la arbitrariedad de ponderar aisladamente un elemento de prueba, desoyendo los argumentos aportados por esta parte durante el trámite del recurso”.



Pleé cuestionó “el dogmático análisis efectuado por los magistrados”, que –según su visión- debieron aguardar a que hubiera una sentencia en juicio para sólo entonces intervenir en el caso.



Pero la Casación, ante un pedido de los imputados, analizó la prueba recabada y determinó que el juicio no debía hacerse pues el delito imputado no se había cometido.



El fiscal también desestimó que hubiera transcurrido demasiado tiempo desde el inicio del expediente.



“No se invocó –ni se evidencia– una demora excesiva en el trámite de la causa, sino que la solicitud de la defensa se basa en el examen de una evidencia producida durante la instrucción suplementaria, a la cual asigna entidad suficiente como para evitar la realización del debate”, subrayó. (NA)