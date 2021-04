Después del fuego: la familia que volvió a empezar de cero

Anahí González Pau

Jésica no aparece en el video de veintiún segundos que grabó la tarde del 9 de marzo, después de que el incendio devorara su casa, en El Hoyo (Lago Puelo). Solo va mostrando, cámara en mano, cómo quedó el lugar después de las llamas. La tierra negra, humeante, un vasto terreno desolado. Llora. Cuenta qué había allí donde ya no hay. De fondo se escucha otro llanto. Perdió su casa, la granja, la huerta. Sus mascotas ya no corren, ni correrán, por el inmenso verde. Una tranquera es lo que quedó; se abre hacia la nada.

Veintiún segundos eternos.



No perdieron la fuerza: volvieron a empezar, desde las bases.

Jésica, Claudio y tres de sus cuatro hijos, vivían en una casa en pleno bosque, como en un cuento, hasta que aquel 9 de marzo, cerca de las 16.30, el fuego se llevó todo. En 40 minutos no dejó nada en pie, en los alrededores.

"No podría decir cuántas hectáreas arrasó, pero cada terreno tiene dos hectáreas. En esta zona, son 600 las familias que se quedaron sin casa”, dice Jésica.

Dice son, en vez de fueron. Esto aún no terminó.

De la casa que la familia levantó hace 13 años con sus manos, no quedó nada. La parcela 26, del sector Callejón Vera, de Las Golondrinas, en Lago Puelo (Chubut) quedó devastada.

“El fuego empezó en un sector alejado, en 10 minutos prendió en otra punta, llegó hasta la casa y en unos minutos se llevó todo”, cuenta.



Ellos fueron los últimos en salir de barrio. Los vecinos los sacaron en sus autos, ya que no tienen vehículo. Gracias a eso salieron ilesos físicamente, pero sufrieron otras heridas. Encontraron muertas a todas sus mascotas y animales de la granja.

“Las pérdidas materiales fueron 100%. Perdimos casa, un cuatriciclo, corrales, huerta, invernáculo”, enumera.

La primera noche y las que siguieron, durante casi dos semanas, la familia durmió en la escuela de Kung Fu de un vecino que también perdió todos sus bienes. Recibieron donaciones de ropa y herramientas.

“Los donativos fueron inmediatos, gente muy solidaria nos ayudó con alimento ropa, clavos y demás. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo viandas del Ejército al igual que otras familias”, comenta.

El día después del incendio empezaron a llegar voluntarios de todo el país, de Cáritas, de El Arte de Vivir y de distintas ONGs. Ayudan a los vecinos a levantar sus casas.

Jésica es mendocina y Claudio es de Berisso y tiene una hermana en Coronel Suárez, quien convocó a la comunidad suarense a colaborar a través de la agrupación solidaria Milla Cura. Se reunieron donativos que se enviaron hacia el lugar.



Fernán (voluntario) y Juan Ignacio, uno de los hijos de Claudio y Jesica.

La casa ya está en pie, tiene paredes y el techo, pero faltan revestimientos externos, baños, pisos, vidrios y el tendido eléctrico.

Jesica siente que falta un montón y dice que habla en nombre de las 35 familias que están en la misma situación.

“Necesitamos terminarlas ya, porque se vienen la lluvia, el frío y la nieve y hay que estar preparados para eso”, asegura.



Así luce hoy la nueva casa.

Hace 15 días el Municipio comenzó a colaborar con el pago del aserradero y desde Nación les enviaron garrafas. No reciben subsidios de ningún tipo y pagan un alquiler, hasta tanto tengan otra vez su vivienda. Están alquilando generadores para poder manejar las herramientas para levantar su casa porque toda la zona se encuentra sin energía eléctrica.

“En mi sector no hubo heridos ni vidas que lamentar, pero en el incendio hubo 3 muertos y varios heridos”, contabiliza.

Jésica trabajaba en una dulcería en temporada alta y su compañero es empleado de media jornada de un particular.



Claudio Castillo, en su nueva vivienda.

“No estamos solos. Hasta hoy tenemos voluntarios que nos ayudan. El Club Fronteras de Lago Puelo nos ayudó un montón. Los voluntarios acamparon en el mismo bosque que se quemó”, señala.

Todavía se maravilla por la cantidad de gente que se acercó a tender una mano.



Voluntarios celebraron junto a la familia el cumpleaños de Manuel.

“Gente movilizada desde la solidaridad para dar lo que pueden, mano de obra, un abrigo o un abrazo”, destacó.

El fuego se llevó casi todo, pero muchas cosas están en pie.

“Si hay amor siempre se puede volver a empezar”, dice Jésica.



Materiales. Algunos los consiguieron por donaciones, otros son reciclados, como algunas chapas de zinc usadas que fueron reutilizadas. Con el dinero que donó la gente se compró lo que faltaba. Se usó cemento para hacer las bases. La madera la aprovecharon de los mismos árboles quemados. Las cortan con un aserradero portátil.



Voluntarios. Se alojaron en su barrio, porque a familia levantó un galpón comunitario en el que se guardan las herramientas que luego se reparten. Los voluntarios trabajan en área y también en otros barrios.



Afectado. El lugar más afectado por el incendio fue justamente la parcela 26, en Las Golondrinas, jurisdicción de la localidad chubutense de Lago Puelo, cerca del límite con Río Negro.



Claudio (der.) junto al perro, sus hijos Manuel y Juan Ignacio, (der) ambos de azul, junto a vecinos.

Foco. Los incendios forestales en la Patagonia argentina de 2021 comenzaron el 7 de marzo con la aparición de un foco en el kilómetro 22 de la ruta provincial 6 de la provincia de Río Negro. Luego se extendió a las zonas de Las Golondrinas, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila en la provincia del Chubut. Los focos se habrían extendido por grandes corrientes de viento, alcanzando zonas pobladas, donde se han reportado personas con quemaduras, vehículos incendiados y la destrucción de cientos de viviendas.

Hipótesis. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego debió evacuar la zona. Se han propuesto varias causas del incendio, entre ellas la caída de árboles sobre cables de electricidad, ya que los incendios siguen el tendido eléctrico, y los incendios intencionales. El ministro nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, pidió una investigación mediante una denuncia penal sobre las causas del incendio.