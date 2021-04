La causa judicial que se le sigue al padre Mauro avanza con lentitud

Nuevos elementos de prueba surgieron en el último tiempo en la causa contra el padre Mauro iniciada a raíz de una denuncia por abuso sexual, luego de la pericia psicológica a la supuesta víctima mediante la que al parecer se detectaron patrones compatibles con el delito denunciado.

El dato se originó de acuerdo con el análisis preliminar que el perito de parte de la denunciante, Enrique Stola, hizo del peritaje oficial por medio del cual a su criterio se identificaron “sintomatología y signos concretos” de que la joven “atravesó una situación de abuso sexual”.

La fiscal de delitos sexuales, Marina Lara, investiga al cura brasileño de la parroquia San Roque por presunto abuso sexual agravado en perjuicio de una chica que lo denunció en noviembre de 2019.

Después de varias idas y vueltas para concretar las pericias psicológicas tanto a la aparente damnificada como al sindicado Mauro Henrique Cantanhede Ferreira, la denunciante participó a mediados del mes pasado de la entrevista dirigida por una psicóloga de la Asesoría Pericial.

Sin embargo, el informe oficial con las conclusiones de la diligencia todavía no consta en el expediente.

La joven declaró que el sacerdote le solicitó el envío de fotografías suyas con contenido sexual, como también que él le mandó fotos de bailarinas desnudas.

En su momento la denunciante relató además que el sospechoso le confesó que “se masturbaba con ese tipo de imágenes”, y que luego le pidió que le “practicara sexo oral y hubo cosas que no fueron consentidas”.

“Con estas entrevistas se busca primero acreditar que la persona que denuncia está ubicada en tiempo y espacio, que no tiene tendencias fabulatorias y no hay animosidad para con el denunciado”, indicó María Fernanda Petersen, abogada querellante de la denunciante.

“La perito determina si hubo indicadores compatibles con el delito denunciado, en base a lo que observa (de la conducta en este caso de la presumible víctima), para que la fiscalía pueda seguir adelante o no con la investigación”, añadió.

“El dictamen de la perito oficial aún no consta en el expediente. Por lo general se elabora el informe definitivo y, una vez que finalizan las tareas, los peritos de parte hacen las presentaciones por cada una de las partes”.

“Más allá de lo que relate la víctima y yo pueda creer o no, Stola es un perito extremadamente formado en la materia y me aseguró que la pericia fue satisfactoria. También me dijo que fue muy buena la intervención de la perito oficial, a pesar de las complicaciones que este tipo de entrevistas puede tener para la víctima desde lo emocional y afectivo”, completó la letrada.

La pericia se realizó bajo la dirección de la perito oficial Florencia Martella y también estuvo presente la licenciada en Psicología Paula Kraser, perito de parte de Cantanhede Ferreira, mientras que Stola participó virtualmente por tener domicilio en Capital Federal.



Los agravantes



Petersen explicó que antes la figura de abuso sexual se agravaba si por ejemplo había penetración a la persona afectada.

“Pero desde hace años la jurisprudencia indica que un abuso es gravemente ultrajante por muchas situaciones, como las secuelas psicológicas, el estrés postraumático o los daños que pueda provocar en la víctima”, señaló la entrevistada.

“Hoy por hoy no hay una imputación; la carátula de la causa es la que se fija preliminarmente. Cuando la fiscal cuente con las pruebas, ya sean psicológicas, declaraciones testimoniales y/o peritajes a teléfonos, entre otras, decidirá cuál es exactamente el tipo penal que le imputará (a Cantanhede Ferreira)”, agregó.

“Cuando se termine con esta parte de las pericias, la fiscal Lara decidirá si solicita alguna otra medida de prueba o lo cita a indagatoria (al denunciado), pero la realidad es que todo esto se dilató muchísimo por la pandemia”.

“Quedó pendiente una segunda entrevista porque cuando se iba a hacer, la psicóloga tuvo un inconveniente, pero ya está todo encaminado”, continuó diciendo la vocera.

La escala penal del abuso sexual agravado comienza con 10 años de prisión.

“Más allá de la pena en sí, que es un dato importante, en este caso sobre todo para la víctima es relevante poder llegar a un juicio y a una condena”, finalizó Petersen.

Sin fecha de la pericia al cura brasileño

El defensor Francisco Favrat, quien patrocina a Cantanhede Ferreira, confirmó que aún no se fijó fecha para la pericia psicológica a su asistido.

Las entrevistas al religioso se habían programado para el 17 y 18 de febrero, pero no concurrió por recomendación de su abogado.

“Él no asistió por consejo mío, porque primero debía hacerse la pericia a la víctima, que no se presentó en al menos dos oportunidades. La fiscalía fue informada de esto”, precisó Favrat.

Por otra parte el informante confirmó que el párroco finalmente no viajó a Belém, su ciudad natal en Brasil, a pesar de haberlo solicitado.

“Me consultó para viajar entre el 11 de marzo y el 6 de este mes, le dije que no había problema y presentamos un escrito en el expediente informando sobre esto, porque no tiene ninguna prohibición (de circulación)”, aclaró el doctor Favrat.

“Pero al final no viajó por la cancelación de los vuelos y, ante cualquier posibilidad de tener inconvenientes para regresar, prefirió permanecer en esta ciudad hasta que se resuelva su situación”, acotó.

El cura continúa alojado en el templo de Vieytes al 1400, aunque se lo separó del cargo inmediatamente después de radicarse la denuncia en su contra.

“La pena es alta, pero la chica reconoció que lo hizo voluntariamente”, concluyó Favrat.

Otros supuestos abusos



Presentación. La abogada Petersen y su colega Francisco Favrat informaron que la joven víctima radicó, en diciembre pasado, otra denuncia por abuso sexual, con aparente intervención de una ONG local que se especializa en la lucha contra la trata de personas.



Más víctimas. Al declarar en la causa contra el sacerdote de origen brasileño, con respecto a otra chica, la denunciante aseguró que el sacerdote “invitaba a dormir a la parroquia a una chica con discapacidad intelectual”.

Regalo y fotos. También describió el caso de otra joven que presuntamente fue víctima de su conducta, “perteneciente al grupo de Acción Católica", a quien supuestamente "le regaló una tanga y le pidió fotos con esa prenda puesta”.