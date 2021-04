Matías Morla: "Diego estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna Maradona, se sentía traicionado"

Matías Morla arremetió contra Dalma y Gianinna Maradona tras un largo silencio luego de la muerte de Diego Maradona.

“¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, se le escucha decir al abogado del Diez en un adelanto de la nota que le dio a Jorge Rial para su nuevo ciclo, y que saldrá al aire el próximo lunes.

“A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, es otra de sus frases destacadas.

“Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”, sostiene en otro extracto de la entrevista.

Dalma y Gianinna Maradona presentaron una denuncia en las últimas horas contra Matías Morla por “traicionar a su padre y haberse quedado con la marca Maradona”. Sin embargo, fuentes cercanas al exabogado del Diez afirman que este tuvo un pequeño triunfo judicial por sobre las hijas del astro.

Las hijas de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe se habían presentado a la Justicia para denunciar a Morla por defraudación por administración fraudulenta, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión, solicitando que se lo investigue por “traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder”.

Según revelaron distintos medios, las jóvenes solicitaron una medida cautelar para que se le prohíba a Matías Morla que “ceda, venda, transfiera o disponga” a través de cualquier vía algunas de las marcas Maradona, y se lo acusa a este de quedarse con esa firma de manera ilícita.

“La Justicia no sólo no dio lugar al pedido de avanzar en una medida cautelar que le impida a Morla "ceder, vender, transferir o disponer” de cualquier modo de todas o de algunas de las marcas Maradona, sino que además aseguró que los papeles de la sociedad están al día y no en discusión, al menos en la arena judicial”, revelaron fuentes cercanas a Matías Morla.

“No se halla discutida la titularidad de la sociedad demandada respecto de las marcas”, expresa el fallo al que tuvo acceso este medio, y agrega: “Considero que el acogimiento de la medida tal como es solicitada importaría suspender el pleno ejercicio del derecho marcario del demandado”.

Morla formó la empresa Sattvica S.A. el 11 de junio de 2015 junto a uno de los hombres que estuvo cerca de Diego los días previos a su muerte: Maximiliano Pomargo, quien es su cuñado (esposo de Vanesa Morla). (NA)