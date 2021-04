En 20 años de trayectoria, "Cachirla" Facundo Lagrimal lleva el sello de Liniers

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

El "Profe", como le dicen sus alumnos en los tres colegios donde despliega sus conocimientos de educación física, carga sobre su espalda con una trayectoria envidiable en el fútbol bahiense, más precisamente en Liniers.

El pasado 1 de abril cumplió 20 años desde su debut en Primera y se convirtió en el segundo jugador con más partidos disputados, detrás de Adrián Echeverría.

"¿Cachirla? Salió de Diego Rayes o el 'Chapi' Araneta. Decían que hubo un 'Cachirlo' en el club, que se ponía colorado cuando corría...; igual que yo", dijo Facundo Lagrimal, defensor de 39 años nacido en Pigüé un 11 de julio.

-¿Qué recuerdos tenés de Deportivo Argentino?

-Los mejores. Empezaba a soñar con el fútbol. Jugué en séptima, sexta, quinta y Primera (1997/99). Terminé el secundario en el La Salle y me vine a Bahía a estudiar.

"Me dirigieron Rubén Farruggia, Marcelo Arbe y Oscar Mattana, quien me contactó con Pelé Gerardi, que había jugado en Sarmiento, para venir a Liniers a una prueba con (Néstor) Herrero".

"Debuté de '5', ante Rosario, en La Liga. Éramos todos chicos, porque Liniers jugaba el torneo Argentino. Un año antes lo hice en cuarta y tercera, estando César López como director técnico.

-Y pasaron 20 años.

-Volando. Liniers tiene gente que te ayuda a desarrollar como persona y como deportista. Tuve la suerte de contar con muy buenos entrenadores.

-¿Te sentís valorado?

-Siii. De hecho, Walter Carrio -actual director técnico- me dijo que pudo jugar hasta cuando yo quiera. Me dieron libertad, también desde la dirigencia, de decidir. Un gesto maravilloso. También resalto los grupos de jugadores, el respeto hacia mi persona.

-Julio Acosta debutó un año antes. ¿Tenés afinidad con él?

-Con el que más compartí. También con Gonzalo Troncoso, Hernán Rosell, Lucas Partal, Mariano Mc Coubrey los hermanos Barez (Gonzalo y Francisco), Franco Pulgar y el "Tofe" Juan Blanco.

"Los más grandes, como el 'Cabezón' Echeverría, Puliafito, Mosegui, Techera y Olea, nos transmitían la cultura del entrenamiento. Era verlos y copiar, fueron espejos", contó.

-¿El gol que más recordás?

-El primero, contra Villa Mitre, en 2005. Minuto 92, estábamos 1-1, pateó (Mauro) Olivi, dio rebote (Fermín) Ponte y con el muslo me choqué la pelota. Lo grité mucho.

-En Mercedes, donde estuve presente, hiciste un golazo.

-Uff... Por el Argentino, de un lateral a favor del lado izquierdo. Peina la pelota Julio, cae en la medialuna, entré y, de zurda, la clavé al ángulo. Nunca más algo así, jajaja.

-¿Durante el parate, pensaste en el retiro?

-La pandemia me hizo replantear si continuar o no porque venía siendo suplente o jugaba pocos minutos. Pero no podía bajar la guardia. Me tocó ser titular ante Huracán, el último partido, vivo con intensidad y disfrutando cada minuto. El Apertura lo juego, después no sé".

-¿Te cuesta físicamente?

-Me cuesta la recuperación, me lleva más tiempo. Siempre fui dedicado para entrenar y para comer. Logré suplir con experiencia la diferencia de edad, todavía puedo reaccionar bien en un entrenamiento exigente o en un partido.

-Y no sos de lesionarte.

-Salvo un desgarro en 2017, que me llevó un mes y medio, tengo el cuerpo intacto (risas).

-¿Cómo viviste aquel partido ante River?

-Emocionado, igual que todos. Se me cruzaba mi familia, a River lo veía por tele. Arrancamos bloqueados, influyó el marco y lo que era ese River.

"Tengo el pantalón del 'Gula' (Martín) Aguirre. Lo mandó al vestuario porque ya tenía comprometida la camiseta para otra persona. Se lo agradecí mucho, es un fenómeno. Para jugar ese partido tuve que pedir favores en el trabajo, pero los devolví a todos quedándome más tiempo. Soy profesor en la Escuela Nº 6 de calle Caronti; en la Nº 2 y en Ingeniero White (Escuela Nº 15). También trabajé en la preparación física en el Rugby (Club Argentino) y básquetbol (Whitense).

-¿El mejor partido?

-En 2011, la final ganada ante Bella Vista (2-1) en cancha de Olimpo. Tremendo por lo que dio el equipo estando con dos jugadores menos y perdiendo 1-0. Ese día Julio hizo los dos goles, Lo pongo a la altura del partido ante River.

-Alvarado (2010/11) apareció en tu camino.

-No firmé contrato. Un cambio muy grande, era un equipo popular y exigente. A los 5 minutos del primer partido que jugamos ya había insultos. Linda experiencia.

-¿Qué es Liniers en tu vida?

-Conozco cada rincón del club, me siento feliz cuando lo piso. Ahí me cobijaron y me agasajaron, como lo hizo una comisión de desarrollo integrada por chicos hinchas del club. Recibí un cuadro enorme y hermoso cuando llegué a los 500 partidos.

-¿Con quién te entendía mejor en el fondo?

-Con Gonzalo Toroncoso, me cubría bien. Jugaba tranquilo porque sabía que él iba a cerrar seguro.

-¿Te faltó un poco de puntería en los centros para ser considerado aún más?

-Jajaja. Practicaba mucho los centros, pero de diez veces sólo dos me salían bien. Lo tiraba con mucha fuerza y por ahí me excedía. De tres cuartos fallaba seguido, pero si iba bien abierto en la corrida, desde el fondo, los tiraba mejor. Algunos terminaron en gol (risas).

-¿De quiénes te tenía que cuidar en el vestuario?

-El "Pato" Arce, con quien compartí dos años y no hicimos muy compañeros; y Fabricio André, quien siempre andaba hinchando las bolas.

“Fabri tenía la costumbre de cerrar la canilla de agua caliente cuando te estabas poniendo el champú.Te caía el chorro de agua fría, la sensación era horrible, y él se divertía. Una vez se lo hizo al 'Cabezón' Echeverría, pero se equivocó y cerró la fría. Adrián se quemó, lo quería matar. Todavía, cuando lo ve, le sigue pidiendo disculpas, jajaja".

-¿Quien es Joaquina?

-Mi hermosa nena de 4 años. Es el amor que tuvimos con mi esposa Luciana. ¿Mis padres? José y Nora, y tengo dos hermanos: Nicolás y Silvia.

-¿Es cierto que te vas a retirar en Deportivo Argentino?

-Lo prometí. Tengo contacto con gente de Deportivo Argentino y me gustaría. La pandemia complica un poco esta situación de viajar, pero sería lindo volver a vestir la casaca de mi querido club de pueblo.

-¿Sabías que tenés más efectividad que Julio en los penales?

-Es cierto, jajaja. 2 de 2. Con Sansinena en la final de 2006 (9-8) y en Plaza Huincul, ante Petrolero, por Copa Argentina, el partido previo a los duelos con CAI de Comodoro y River.

"Fue el quinto penal (5-3). Lo jodo a Julio: 'Tengo cien por ciento de efectividad'. Él se ataja: 'Erré pocos, pero tengo que tener variantes porque pateo muchos y los rivales lo estudian, me van conociendo'. Julio es otro grande de verdad", aseguró.

Perlitas de un gran defensor

-Debut en Primera: 1 de abril de 2001, por la Liga del Sur, en un 0-0 frente a Rosario Roario Puerto Belgrano.

-Partidos totales jugados hasta el momento: 577.

-PJ por Liga del Sur: 327.

-PJ por Torneos Argentinos: 238.

-PJ por Copa Argentina: 8.

-PJ por Bonaerense Pampeano: 4.

-Goles: 14.

-Expulsiones: 7.

Junto a Julio Acosta, son los más ganadores de la historia de Liniers, con 10 títulos cada uno. A saber:

-LDS 2005.

-LDS 2006.

-LDS 2007.

-Torneo Argentino C 2007.

-LDS 2011.

-LDS 2012.

-COPA DE CAMPEONES LDS 2012.

-APERTURA LDS 2015.

-APERTURA LDS 2017.

-CLAUSURA LDS 2019.

-Es el segundo jugador con más partidos disputados, sólo por detrás del arquero Adrián Echeverría.