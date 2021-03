En la primera semana, la Provincia recibió 135 denuncias de presuntas irregularidades en la vacunación

La provincia de Buenos Aires recibió 135 denuncias de supuestas irregularidades en la vacunación en la primera semana en vigencia del botón para alertar sobre estos casos en la página oficial que dispuso la Gobernación.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y resaltó que "en el caso de que un funcionario del Gobierno haya incurrido en algún error" se procederá a iniciar "un proceso sumarial".

Las denuncias se tomaron a través de la línea 148 y de la web vacunatepba.gba.gob.ar.

En una conferencia de prensa en La Plata, Bianco relató que 2.529 personas se comunicaron para denunciar supuestos casos irregulares, pero "un total de 2.217 fueron desestimados" porque mucha "gente llama para ver cuándo le toca el turno de vacunación".

Del resto, solo "135 eran supuestas irregularidades en la vacunación", por lo que se comenzó el seguimiento.

El botón para denuncias se habilitó la semana pasada y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo anunció durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

En ese momento, aseguró que se reforzarán los controles para que no se produzcan vacunaciones irregulares en el distrito, pero advirtió que no piensa "contratar a la Interpol para que esté detrás de cada jeringa".

"Va a haber en la página (del Gobierno) un botón para denunciar a aquellos que no cumplan o consigan la vacuna de la mano de alguien que no corresponda. Le vamos a pedir a los que tengan una enfermedad que firmen una declaración jurada, va ser muy difícil, pero no pienso contratar a la Interpol para que estén detrás de cada jeringa", enfatizó.

Explicó: "Habrá una declaración jurada, con certificado médico, lo miraremos con detalle, pero hay que vacunar". (NA)