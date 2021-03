Ganancias: satisfacción en el arco sindical por la reforma de la ley

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió a mediados de esta semana a representantes de 25 gremios de la CGT, con quienes se comprometió a dar a conocer oficialmente en los próximos días los cambios a la ley que, entre otros aspectos, eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos.

Entre los cambios acordados a la “ley de alivio fiscal”, como la denominan en el entorno de Massa, se destacan las exenciones al pago de Ganancias de horas extras que excedan la jornada laboral estipulada, el salario anual complementario (aguinaldo), el plus por zona desfavorable (también denominado plus patagónico), el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino.

También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente. Como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente, señaló el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

En principio no surgieron del cónclave novedades respecto de otras sugerencias del movimiento obrero como las exenciones del adicional por horas nocturnas, las sumas percibidas por feriados obligatorios y días no laborables trabajados, el plus que se cobra por desempeñar trabajos penosos, peligrosos o insalubres, gastos por movilidad, almuerzo, las cargas familiares hasta un determinado porcentaje salarial, y todas las indemnizaciones por la relación laboral.

Los referentes sindicales fueron recibidos por Massa y por los presidentes de las comisiones de Legislación General, Vanesa Siley, y de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que son los dos cuerpos legislativos de la Cámara baja que tendrán giro para tratar la iniciativa. También acompañaron durante la reunión los diputados del Frente de Todos Walter Correa y Daniela Vilar.

Los líderes de los gremios cegetistas salieron conformes y optimistas de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, y difundieron un comunicado en ese sentido.

“Para quienes representamos a las trabajadoras y trabajadores, este proyecto es un paso adelante hacia nuestro objetivo de máxima que es excluir este impuesto sobre los salarios, en el entendimiento que estos no son de ningún modo `ganancias' como pretende la ley original”, expresaron.

“Aún así, el elevar el piso mínimo imponible y establecer una actualización automática según el RIPTE posibilitará dejar fuera de la imposición aproximadamente a 1.300.000 trabajadores entre activos y jubilados”, agregaron en el escrito.

A su criterio, el dinero que el Estado dejará de recaudar vía impuesto a las Ganancias volverá a las arcas del fisco a través de la inyección de consumo que implicarán las mejoras en el poder adquisitivo de casi 1.300.000 trabajadores.

¿Quiénes estuvieron?

De parte de los sindicatos participaron Carlos Alberto Acuña (FOESGRA), Héctor Ricardo Daer (Sanidad), Mario Calegari (UTA), Roberto Carlos Fernández (UTA), Roberto Santiago Solari, (SUGARA), Daniel Vila (UTCYDRA), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Oscar Rojas (SOMRA), Carlos Sueiro (SUPARA) y Omar Maturano (La Fraternidad) y el mencionado Romero (UDA).

También concurrieron Argentino Geneiro (UTHGRA), Carlos Frigerio (FATCA), Luis María Cejas (FUBA), Víctor Santa María (SUTERH), Hugo Benítez (OAT), Julio Piumato (UEJN), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (FATLyF), Armando Cavalleri (FAECYS), Rodolfo Daer (STIA), Andrés Rodríguez (UPCN), Pablo Biró (APLA) y José Luis Lingeri (SGBATOS).