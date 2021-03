El Papa Francisco dijo que visitará la Argentina "cuando se de la oportunidad"

El Papa Francisco afirmó hoy que visitará la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil "cuando se de la oportunidad", al tiempo que pidió no hacerse "fantasías de patria fobia".

Así se expresó el Santo Padre al ser consultado sobre la posibilidad de regresar en algún momento a su país natal.

En declaraciones a la prensa en el vuelo de regreso al Vaticano tras su visita a Irak, Francisco habló de uno de los destinos pendientes y afirmó: "Quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria fobia, cuando se de la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, ya que tienen una similitud cultural".

Francisco pidió descartar "fantasías de patria fobia" y bromeó al decir que ya era suficiente con los 76 años que vivió en su país natal antes de convertirse en Papa.

El líder de la iglesia católica evaluó cómo fueron los meses de encierro por la pandemia de coronavirus y aseguró que los sintió como estar "en prisión".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Sobre el viaje de tres días a Irak, reconoció que se había cuestionado la posibilidad de hacerlo por las posibilidades de contagio de COVID-19 y por razones de seguridad.

Al respecto dijo: "Los viajes se cocinan en el tiempo, en mi conciencia y esto (la pandemia) es algo que me hacía dudar, pero he rezado mucho y he tomado una decisión libremente, pero que venía de adentro".

A la vez, reveló que en noviembre de 2017 hubo un proyecto de viaje para visitar Chile, Argentina y Uruguay, pero que Chile estaba en medio de una campaña electoral y entonces se decidió ir en enero.

"Pero enero en Argentina y en Uruguay no se puede ir. No hay nadie, es como el julio o agosto de Roma y salió la sugerencia de ir a Perú", expresó Francisco.

Respecto a sus viajes y el impacto del paso de tiempo en el octavo año de su pontificado, próximo a cumplirse, Francisco cruzó los dedos y señaló: "Los 84 no vienen solos". (NA)