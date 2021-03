Berni: "No comparto el decreto de Alberto, el extranjero que delinque debe ser expulsado"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, publicó hoy una columna de opinión en Infobae en la que critica la decisión del presidente de Alberto Fernández de derogar el decreto 70/2017 que establecía la prohibición de ingreso y permanencia al país a los extranjeros que tuviesen antecedentes penales con condenas.

"El tema no estaba en agenda ni existía una demanda ciudadana al respecto", dijo Berni, quien agregó que sintió sorpresa y ganas de expresar lo que pensaba al respecto.

"Todas las sociedades del mundo eligen a quiénes abrir sus puertas. En nuestro caso, la exigencia de no tener antecedentes penales para poder entrar y permanecer en el territorio nacional no pareciera ser una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido", escribió.

Berni destacó como algo bueno que "nuestra Constitución Nacional no solo tolera sino que promueve y alienta la inmigración extranjera. Esa ha sido la tradición histórica que nos ha convertido en un verdadero crisol de razas. Somos una sociedad tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero".

"En definitiva, tenemos una legislación y una vasta jurisprudencia que garantizan un goce amplio de derechos, libertades y garantías a todos los habitantes de la Nación sin distinción de nacionalidad", agregó.

"Por eso no entiendo los fallos judiciales que consideran discriminatoria la cláusula de no tener antecedentes penales para entrar al país, y que consecuentemente se modifique la legislación invocando dicha jurisprudencia. Aquí no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido", dijo.

"Estamos hablando de un requisito exiguo, elemental, referido a qué clase de personas queremos que formen parte de nuestra comunidad, de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer diario. Hay un esfuerzo por forzar el sentido de las cosas y acusar de discriminatoria a cualquier regla de conducta colectiva. Por eso quiero decir que no todo es lo mismo", expresó el ministro.

Berni opinó que estas medidas "deslegitiman la capacidad del Estado para hacer las cosas que verdaderamente sí tiene que hacer" y que "resulta confuso a quién queremos representar con estas medidas y a qué sujeto queremos interpelar".

El exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner terminó la columna citando al Martín Fierro:

“Mas nadie se sienta ofendido

Pues a ninguno incomodo

Y si canto de este modo

Por encontrarlo oportuno

No es para mal de nadie

Sino para bien de todos”