Los midgets vuelven a la acción y encabezan el miércoles deportivo

Automovilismo

Desde las 20 se desarrollará en la Aldea Romana la segunda fecha del invernal de midgets. La misma se podrá observar a través de ticketbahia.com.

Básquetbol

La Liga Nacional tendrá continuidad hoy con un partido: Instituto-Ferro, desde las 21.10.

Se presentará el bahiense Valentín Duvanced con La Rioja Basket. Por la sexta fecha de la División Cuyo del Torneo Federal, enfrentará a Facundo desde las 20.

También verá acción Lucas Chaves con Pallacanestro Salerno. Por la serie C Gold italiana, se medirá con Lamezia a partir de las 16 de nuestro país.

Se jugarán diez partidos en la NBA:

20.00, Pistons vs Trail Blazers

20.00, Pacers vs Heat

20.30, Nets vs Rockets

20.30, Celtics vs Mavericks

21.00, Grizzlies vs Jazz

21.00, Thunder vs Raptors

21.00, Timberwolves vs Knicks

21.30, Spurs vs Kings

23.00, Lakers vs Bucks

23.00, Suns vs Bulls

Fútbol

Se disputará un partido pendiente de la Copa Diego Maradona, por un cupo en la Sudamericana: desde las 20.15 chocarán Vélez y Banfield.

Se jugarán 15 partidos por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Europa:

13.00, Armenia vs Rumania

15.45, Grecia vs Georgia

15.45, España vs Kosovo

15.45, Lituania vs Italia

15.45, Irlanda del Norte vs Bulgaria

15.45, Bosnia vs Francia

15.45, Ucrania vs Kazajistán

15.45, Austria vs Dinamarca

15.45, Moldavia vs Israel

15.45, Escocia vs Islas Feroe

15.45, Andorra vs Hungría

15.45, Inglaterra vs Polonia

15.45, San Marino vs Albania

15.45, Alemania vs Macedonia

15.45, Liechtenstein vs Islandia