Gallardo le respondió a Riquelme y se refirió al futuro de Borré

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no compartió la opinión del ídolo máximo y actual dirigente de Boca, Juan Román Riquelme, sobre el nivel de juego de su equipo y dio su punto de vista sobre el futuro del delantero Rafael Borré, cuyo contrato finalizará en junio y ya rechazó algunas ofertas.

"No pensé nada de lo que dijo Riquelme. Tengo entendido que se lo dijo al periodismo. No me hago cargo porque es una opinión totalmente diferente, no estoy de acuerdo", aseguró Gallardo sin titubeos en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp.

De esta manera, ante la consulta de un periodista, Gallardo respondió la frase que Riquelme deslizó en el último Superclásico que finalizó 1 a 1: "River hace mucho que juega mal".

Gallardo se explayó sobre la situación de Borré, quien no renovó contrato con el campeón de la Supercopa Argentina 2021 y analiza otros ofrecimientos.

"River será siempre una posibilidad para él, claramente. El tema es que hoy es muy difícil competir con otros mercados. Él sabrá qué hará, pero con tranquilidad", dijo Gallardo, que dejó una chance mínima para que el exDeportivo Cali de Colombia siga en River.

"El tema de Borré es un tema muy personal. Se tiene que tomar el tiempo para tomar la decisión. Hablo mucho con él. Lo único que le dije que lo haga convencido. Si no está convencido, que no tome ninguna decisión", indicó Gallardo.

Borré ya descartó a Palmeiras y Gremio de Brasil, mientras es vinculado con Brighton And Hove de Inglaterra. La idea del delantero colombiano es resarcir económicamente a River aunque no está obligado porque desde junio tendrá la condición de jugador libre.

"De acuerdo a las posibilidades que tenga, tendrá posibilidades a elegir. Lo importante es que esté tranquilo. Un jugador está expuesto a esto y hay que estar sólido para tener calma, es su futuro, son sus posibilidades. A veces es difícil porque tiene que jugar partidos", manifestó Gallardo.

El pase de Borré pertenece a River y Atlético Madrid de España y para iniciar gestiones para la renovación de su vínculo, el "Millonario" debe comprar otro 25% tasado en 3.5 millones de euros.

El goleador colombiano arribó a Núñez a mediados de 2017 y de menos a más se transformó en el máximo anotador en la gestión de Gallardo con 52 tantos.

Gallardo también se refirió a la posibilidad de contar con el atacante Sebastián Driussi después de junio: "Tiene el deseo de volver a River. Hay que esperar un poco más, ya se verá su situación".

El desempeño de su equipo, que por ahora está fuera de la zona de clasificación en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, volvió a escena y Gallardo dio más detalles, en especial luego del empate sin goles ante un Racing que priorizó un esquema defensivo para sacar un punto en el Monumental.

"A cualquiera se le hace difícil, no solo a River. Nos pasa a nosotros y tenemos que encontrarle la vuelta para resolver. Tenemos que ser más agresivos, con mejores posibilidades de maniobrar en espacios reducidos y una oportunidad siempre hay. Contra Racing tuvimos el mano a mano de (Agustín) Fontana, y lo podíamos haber resuelto. Hay que insistir con eso", puntualizó Gallardo.

"Considero que siempre están primero nuestras posibilidades, más allá del rival, de la postura, de las estrategias. Tratamos de sostener una idea de juego. Los rivales cada vez te contra proponen y eso es normal en el fútbol, por eso es un juego tan lindo y uno se desafía permanentemente. Y no vamos a cambiar las formas", agregó el Muñeco.

"Si ganamos que dependa de nosotros y si perdemos, que dependa de nosotros y de las posibilidades del rival. No viví en este tiempo que un rival nos haya pasado por arriba y nos tomó el tiempo. A veces nos ganaron con poco. El problema siempre será de River y no le escapo a eso, asumo la responsabilidad", aseveró Gallardo.

El "Muñeco" fue más allá sobre las críticas que River recibió por no haber podido quebrar la resistencia férrea de Racing.

"No pierdo tiempo ahí. Sé cuándo jugamos bien, intento ser objetivo en cuanto a lo que veo. Suelo hacer un análisis y somos bastante realistas, no nos mentimos y no mentimos. Hay guerras dialécticas, pero no entro en eso, no me desgasto. Me tengo que ocupar más para adentro que confrontar con lo de afuera", apuntó Gallardo.

"Hemos sido aburridos, pero lo que intentamos es trabajar adentro y que el equipo hable en la cancha donde más interesa. Suelo aburrir con eso, pero a mí no me hace nada, no me da nada. Me ocupo de mi equipo, cómo hago para resolver problemas, es lo que me apasiona, no estoy para entremezclarme en la guerra dialéctica que no me llama la atención", concluyó.