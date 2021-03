La oposición cruzó duro a Soria y afirmó que el kirchnerismo está "obsesionado con la impunidad"

Integrantes de Juntos por el cambio salieron duro hoy contra el flamante ministro de Justicia, Martín Soria, quien en su primer día como integrante del Gabinete dijo que la situación del procurador interino Eduardo Casal "es insostenible".

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó a Soria también por su apoyo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal y consideró que en el kirchnerismo están "obsesionados con la impunidad".

Negri sostuvo que "Soria quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo".

"Obsesionados con la impunidad", agregó el diputado radical a través de Twitter, donde salió al cruce de las primeras declaraciones de Soria como ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, respaldó "la legalidad" del cargo de Eduardo Casal.

"Es legal donde está el procurador Casal, se ha sostenido desde la legalidad. Era procurador antes de que nosotros asumiéramos", resaltó Ritondo.

En ese marco, el jefe del bloque de diputados del PRO afirmó que Casal "ha hecho bien" lo que respecta a sus funciones, y consideró que "es un error estar todo el tiempo pensando en reformas judiciales".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Me parece que los problemas no se resuelven cambiando al que está porque no me gusta, sino cumpliendo con la ley que dice cómo designar a un fiscal", subrayó Ritondo.

Además, el diputado opositor consideró que "es un error estar todo el tiempo pensando en reforma judiciales y de la Procuración para terminar con temas que los tiene que terminar la justicia siendo independiente".

El senador nacional y jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, expresó también su "repudio" a las declaraciones de Soria y consideró que "todo el arco político debe rechazar la reforma de la Ley de Ministerio Público".

"La independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los Derechos Humanos de los argentinos. Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación", expresó el senador nacional por Misiones.

En el mismo sentido, Schiavoni consideró que "todo el arco político debe rechazar la reforma a la Ley de Ministerio Público", que el oficialismo aprobó en el Senado en 2020 y que está pendiente en la Cámara de Diputados.

Tras asumir al frente de la cartera judicial el pasado lunes, Soria manifestó que el procurador general interino, Eduardo Casal, "es insostenible" y cuestionó el mandato vitalicio del jefe de los fiscales, un punto que sería modificado por el proyecto del oficialismo.

Ese iniciativa, que fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 27 en contra y está pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados, acota a cinco años el mandato del jefe de los fiscales.

Además, el proyecto reduce la mayoría agravada de dos tercios (48 votos sobre el total de 72) que se necesita en el Senado para aprobar la designación del procurador y la lleva a mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros) y le otorga mayor poder de control a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. (NA)