Presentación oficial de Somos Rosales

Somos Rosales es un espacio político impulsado en el distrito rosaleño por el diputado provincial Pablo Garate.

Las primeras reuniones se realizaron el año anterior y, a partir de allí, los representantes locales comenzaron con una tarea social e institucional.

Hoy, sobre el mediodía, realizaron la presentación oficial en el comité ubicado en Humberto y Luiggi.

La propuesta responde al partido Frente Renovador, que tiene como máximo referente a Sergio Massa, y en Punta Alta lo integran, entre otros, Alejandro Aparicio, Mariana Mesa y Gabriel Arce.

Durante la presentación, el legislador bonaerense le dijo a la prensa que "armamos un lindo grupo de personas con inquietudes y ganas de participar. Nuestro espacio es parte de la coalición gobernante (Frente de Todos) tanto en Provincia como Nación, pero mantenemos nuestra identidad, que tiene que ver con los principios políticos de Massa y que se ven reflejados en las acciones del gobierno, por ejemplo con la media sanción en Diputados del proyecto de Ganancias que para nosotros es un tema estructural porque traerá claros beneficios económicos para los sectores de clase media".

Al mismo tiempo, agregó que "nos estamos desarrollando en toda la Sexta Sección Electoral, con una tarea legislativa y de acompañamiento con los compañeros y los vecinos. Nos involucramos con instituciones sociales, culturas y educativas. Es decir, este es un año electoral pero también es un momento de urgencias, de dificultades y de necesidad de contacto con la gente que no la está pasando bien. Todo ello, además de la construcción de una alternativa en los lugares donde no gobernamos, por caso Rosales y Bahía Blanca. No solo pensamos en ganar una elección, sino en la importancia de darle respuestas a los vecinos".