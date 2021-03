Fernando Iglesias denunció una agresión física de un diputado K dentro del recinto

Luego de la votación que dio media sanción al proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernándo Iglesias denunció que fue agredido dentro del recinto por un par suyo del Frente de Todos.

"Acabo de salir, iba al baño, y un diputado del Frente para la Victoria vino, se acercó, me empujó fuertemente y me hizo trastabillar. Le dije que lo iba a denunciar. Espero que haya cámaras y testigos, es inaceptable. Es un límite que nunca se ha cruzado. La violencia física es un límite que no debe cruzarse", relató Iglesias cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, le dio la palabra.

En tanto, Iglesias manifestó que prefería no identificar al diputado que lo agredió porque, aunque creía saber quién era, éste tenía puesto barbijo y equivocarse sería "un error imperdonable".

Sin embargo, apenas minutos más tarde, a través de redes sociales, contó que el diputado que lo empujó fue el neuquino Carlos Alberto Vivero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Tras los hechos, la Cámara ingresó en un clima de alboroto y fueron varios los diputados que expresaron su solidaridad con Iglesias.

Entre ellos, Mario Negri sostuvo: "Vamos a saber quién es pero lo que debería avergonzar a todos los colegas es la cobardía del que está sentado y fue y no es capaz de pararse y pedir disculpas. Es un cobarde, no merece ser parte del bloque de ustedes".

En tanto, Gabriela Cerruti se refirió a un mensaje de Iglesias en redes sociales en el que se refería a ella como una "loca" y consideró: "La verdad es que a las mujeres nos molesta más que nos digan loca que un empujón".

Para finalizar la discusión, Sergio Massa confirmó que se pedirá testimonio a quienes vieron el episodio y también las cámaras de seguridad del recinto para identificar a la persona y tomar las medidas correspondientes.