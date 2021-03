Massa: "Aunque tengamos que sesionar toda la madrugada, vamos a votar Ganancias"

"No queremos que el trabajador que llegue a los 150 mil pesos no quiera hacer una hora extra más porque pasa a tener el descuento, entonces, y entendiendo que estamos duplicando el mínimo no imponible, y lo estamos llevando al mínimo histórico, solo el 7 % de los trabajadores argentinos va a pagar impuesto a las Ganancias"