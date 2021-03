Liga Nacional: un extranjero metió 48 en la noche de clasificados a playoffs

Un sólo partido jugado anoche completó el cuadro de los playoffs por el campeonato de la Liga Nacional de básquetbol 2021.

Si bien a la competencia le quedan siete encuentros por jugar, ya se sabe que Quimsa logró el número 1º de la fase regular, San Lorenzo el 2º, Regatas Corrientes el 3º y Boca Juniors el 4º. Estos equipos avanzaron directo a cuartos de final.

Lo que terminó de decidirse anoche fue el grupo restante para afrontar la Reclasificación: Gimnasia (Comodoro Rivadavia), Obras Basket, San Martín (Corrientes), Instituto (ayer eliminado de la Champions al caer ante Flamengo por 90 a 80 de local), Olímpico (La Banda), Platense, Hispano Americano (Río Gallegos) y Comunicaciones (Mercedes, Corrientes).

La agenda que resta jugarse decidirá el posicionamiento final de los equipos.

Salvo Boca, que cuenta con Nicolás De los Santos, no habrá otros equipos con bahienses en la lucha por el título. En Hispano estará el puntaltense Francisco Filippa (ex Bahía Basket) y en Regatas Corrientes el mendocino Martín Fernández (ex Bahía Basket).

Por su parte Bahía Basket continúa entrenando a la espera de jugar la Permanencia frente a Atenas de Córdoba.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los playoffs hacia el título comenzarán el lunes 5 de abril, mientras que la serie para evitar el descenso arrancará al día siguiente. En todos los casos, en series al mejor de tres partidos a disputarse donde se viene desarrollando la burbuja sanitaria: Obras y Ferro.

🏀 Los 4⃣8⃣ pts de Kelsey Barlow en la victoria de @HispanoBasquet sobre Libertad, nuevo récord personal, global de la temporada e histórico del club en la @LigaNacional (pasó sus 36 de 19/20, los 40 de @LarryOBannon en 17/18 y los 40 de @CBuemo11 en 20/21).



📸 #LigaNacional pic.twitter.com/L7KAtvJzQ6 — LaLigaData (@LaLigaData) March 27, 2021

La rompieron

En el único choque de ayer Hispano Americano le ganó a Libertad por 83 a 81 con gran producción de los extranjeros de uno y otro.

Pero quien resultó decisivo fue Kelsey Barlow, alero de Hispano, quien anotó 48 puntos y bajó 10 rebotes para guiar a su equipo a un lugar en los playoffs por el campeonato.

Barlow totalizó 11-14 en dobles, 6-14 en triples y 8-9 en tiros libres. El ala-centro Francisco Filippa aportó 11 puntos y 5 rebotes.

En Libertad se lució Latraius Mosley, autor de 39 puntos (con 8-9 en triples y también 12 rebotes).

Mirá la producción de Barlow, en el editado de Falta Técnica: