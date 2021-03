Falcioni lamenta la "imprevista" ausencia de una pieza clave ante Boca

El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni, lamentó hoy la "imprevista" ausencia del delantero y capitán, Silvio Romero, que se suma a las bajas de Alan Franco y Lucas González, para recibir el próximo domingo a Boca Juniors.

"La salida de Franco estaba dentro de las posibilidades, lo mismo lo de González pero la ausencia de Romero es imprevista. Nos quedan dos días de trabajo y vamos a ver que posibilidades tenemos y el que equipo que parará Boca", expresó Falcioni este mediodía en conferencia de prensa.

Hoy, el capitán Silvio Romero y el juvenil delantero Brian "Chaco" Martínez dieron positivo en coronavirus en los test rápidos y si bien resta el PCR para confirmar el diagnóstico, el entrenador ya no los cuenta para el clásico de la séptima fecha en el estadio Libertadores de América.

"Lamentablemente son las circunstancias que se presentan", agregó el DT, que diferenció su situación con la de próximo rival.

"Boca jugó por Copa Argentina con casi con once jugadores diferentes a los que estarán el domingo. Nosotros no lo podemos hacer porque tenemos un plantel mucho más corto", remarcó.

Luego de la derrota del sábado ante Vélez Sarsfield por 1-0 en Liniers, Falcioni empezó la semana sin Alan Franco, una pieza fija de la defensa que viajó a Estados Unidos para cerrar su transferencia a Atlanta United, y con la baja de "Saltita" González, convocado al seleccionado argentino Sub 23.

A esto se le suma que tampoco podrá contar con Romero, el 9 titular, y también pierde una alternativa en ataque como el juvenil Martínez.

Precisamente, el entrenador fue consultado por la oferta que recibió el chaqueño desde Curicó Unido, de Chile.

"Me llamó Martín (Palermo) para preguntarme de Brian pero le dije que tenemos tres competencias y es uno de los delanteros en consideración. Si era una venta no me iba a interponer, pero a préstamo sin cargo y sin ningún beneficio para el club, preferí que se quede", contó.

Para reemplazar a Romero, el DT probó esta mañana a Nicolás Messiniti ya que Alan Velasco todavía no está al ciento por ciento y Jonathan Herrera, uno de los refuerzos, "no está listo para jugar" por una lesión en la rodilla.

"Velasco está bien pero desde que llegamos tuvo inconvenientes físicos, después tuvo Covid-19 y ahora atraviesa un problema personal. Quiero cuidarlo y protegerlo para no cometer errores", apuntó sobre una de las joyas de las divisiones inferiores.

Sobre el funcionamiento, Falcioni destacó que ahora Independiente "es un equipo seguro" y que ningún rival los superó en lo que va del ciclo, salvo "veinte minutos" de la derrota ante Lanús en la primera fecha.

"Ahora tenemos un equipo seguro. Antes, había dudas en la parte defensiva, le convertían muchos goles y el arquero era una de las figuras del equipo por las exigencias que tenía permanentemente. Ganamos en funcionamiento y los jugadores están cada días más convencidos", cerró.