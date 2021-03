La vuelta del básquet local sobresale de la agenda deportiva del viernes

Básquetbol

Comenzará el torneo de primera división local, homologado por la Asociación Bahiense aunque de carácter no oficial. Desde las 20.45 jugarán:

Liniers vs Estrella

Bahiense vs Villa Mitre

Pacífico vs Alem

Estudiantes vs Olimpo

Pueyrredón vs 9 de Julio

Se jugarán cuatro partidos por la Liga Nacional, incluyendo la participación de Bahía Basket:

16.30, Quimsa vs Libertad

16.30, Argentino J vs Peñarol (Franco Pennacchiotti)

19.00, Bahía Basket vs Gimnasia CR

21.30, Atenas (Juan Manuel Torres) vs Instituto

Fútbol

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Comienza la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con dos partidos:

19.00, Newell’s vs Unión SF (TNT Sports)

21.15, Central Córdoba vs Estudiantes LP (TV Pública)

Se jugará un partido por la Primera Nacional: desde las 17.10, At. Rafaela vs Villa Dálmine.

En la Premier League se medirán Fulham-Leeds United, a partir de las 17.

Mientras que en España chocarán Betis-Levante, desde las 17.

Y por la Serie A italiana jugarán a las 16.45 Parma-Genoa.