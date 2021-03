"Todos están ansiosos porque arreglemos con el Fondo, pero no lo voy a hacer a costa de los argentinos"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "todos están ansiosos" para que el Gobierno arregle rápido una refinanciación con el Fondo Monetario Internacional, pero aclaró que no lo hará "a costa de los argentinos".

"Ahora todos están ansiosos porque arreglemos. Yo también estoy ansioso por arreglar. Lo que no voy a hacer es arreglar a costa de los argentinos. A costa de los argentinos hicieron ellos lo que hicieron. Yo no lo voy a hacer", dijo el mandatario.

Fernández encabezó en Almirante Brown un acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en toda la Argentina y que implican una inversión de 556.780 millones de pesos.

Fernández señaló que el plan de mil obras equivale a poco más del 10% del préstamo que el macrismo contrajo con el FMI.

"Cuando digo estas cosas no las digo para generar divisiones, sino para tener memoria y no repetir nunca más semejante experiencia. Cuando se elige el camino de endeudarse y pagarles a los acreedores los vecinos se quedan sin cloacas", expresó.

Y agregó: "No hay ninguna prioridad por encima de los habitantes del país. Ahora tenemos la prioridad de devolverles la casa a quienes perdieron sus casas en la Comarca Andina. Como lo hicimos en San Juan cuando la tierra tembló".

"Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Lo violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente. Y nada, nada, nada ni nadie debe desviarnos de este camino", añadió.

El Presidente sostuvo también que lo que desea "es que las diferencias entre nosotros no nos dividan. Que las ideas, posturas, y miradas no nos enfrenten. Porque lo que necesitamos es tirar todos para el mismo lado. Porque lo necesitan los chicos que tienen que volver al colegio, los docentes, los que están en una estación de trenes y no deben temer por su seguridad. Eso es lo que se necesita. Y no debe haber allí nada que nos distancie".

"Cuando algunos gritan, se equivocan... me hacen más fuerte. Más me convencen que este es el camino que debo seguir. Definitivamente tenemos la oportunidad de ponernos de pie y de salir, de pasar este tiempo ingrato de la pandemia que tanto dolor nos ha dejado", afirmó.

"Hemos visto morir a seres queridos. Después de semejante tragedia qué hora cosa podemos hacer que no sea estar juntos para ponernos de pie", dijo.

Desde el partido bonaerense de Almirante Brown, el jefe de Estado dejó inauguradas 30 obras en once provincias por una inversión de 9.772 millones de pesos. (NA)