Los recuerdos de Manu Ginóbili sobre su ídolo "Fefo" Ruiz

Dos jugadores que marcaron a fuego al básquetbol bahiense en la Liga Nacional, estuvieron conectados gracias a la magia de la radio.

El programa Abran Cancha, que se emite en una radio de Uruguay, realizó una entrevista en profundidad al ex goleador Wilfredo Ruiz. Durante el mano a mano los conductores lo sorprendieron con un audio que dedicó especialmente para la ocasión el bahiense Emanuel Ginóbili.

"En Bahía Blanca es sinónimo de goleador. En la época que Fefo jugó y fue ícono en Bahía yo tenía diez años... Menos, ocho. Para mí y todos los chicos de esa generación o un poquito más grandes dejó un legado enorme", afirmó Manu.

"Fefo" Ruiz fue la mano caliente de Estudiantes de nuestra ciudad en las temporadas 1985, 86 y 87 de la Liga Nacional. Junto con el base Willie Scott quedaron en la historia del básquetbol bahiense por ser los primeros extranjeros en la primera temporada.

Fefo en acción para Estudiantes y ante la mirada de Aníbal Sánchez, en un clásico con Olimpo.

Al margen, a Fefo se lo recuerda como un goleador implacable, con elevada capacidad anotadora para la época. Promedió 32,8 puntos por partido en la primera temporada (34 juegos), 31,9 en la segunda (32) y 30,3 en la tercera (30).

En medio del crecimiento de la competencia argentina, el goleador uruguayo se nacionalizó argentino y pasó a jugar en Olimpo. Con el aurinegro disputó las temporadas 1988 (19,2 puntos) y 1989 (20 de promedio en los 10 partidos que logró jugar antes de una lesión).

Dentro de los distintos temas que tocó Ruiz en la entrevista, fue particularmente emotivo un pasaje en el que recordó a su papá.

"Mi viejo estaba en las últimas, con un cáncer complicado. Nunca habló de mi carrera deportiva. La noche antes de morir me dijo: 'todo lo que hice fue para que no te la creyeras. Nunca vi un goleador como vos'. Me quedó grabado para toda la vida", recordó.

Escuchá el audio con los comentarios de Manu y la respuesta que le brindó Fefo: