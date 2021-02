Seis Naciones: Italia con un argentino, Inglaterra con la obligación

El primer torneo de rugby internacional del año comenzará hoy en medio de una gran expectativa, ya que se inserta en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El Seis Naciones ofrecerá este sábado dos partidos, entre ellos la presentación de Inglaterra, campeón 2020. Para mañana quedará Gales-Irlanda a las 12.

La jornada inicial abrirá con Italia-Francia desde las 11.15 en el estadio Olímpico de Roma. Televisará ESPN Extra.

El conjunto galo buscará sacarse la espina de la edición pasada, cuando finalizó igualado en el 1º lugar con Inglaterra (4 triunfos y una derrota cada uno). A pesar de ganarle 24-17 en el debut, los franceses finalizaron con menor diferencia de puntos y se les escapó el campeonato.

Francia ganó el certamen por última vez en 2010. Desde entonces 4 títulos fueron para Inglaterra, Gales (3) e Irlanda (3).

Por su parte Italia contará con el centro argentino Ignacio Brex, actual jugador de Benetton Treviso.

Italia: Jacopo Trulla; Luca Sperandio, Marco Zanon, Juan Ignacio Brex, Montanna Ioane; Paolo Garbisi y Stephen Varney; Michele Lamaro, Johan Meyer, Sebastian Negri; David Sisi y Marco Lazzaroni; Marco Riccioni, Luca Bigi (c) y Cherif Traorè. Entrenador: Petrus Francois Smith.

Francia: Brice Dulin; Teddy Thomas, Arthur Vincent, Gaël Fickou, Gabin Villière; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont; Grégory Alldritt, Charles Ollivon (c), Dylan Cretin; Paul Willemse y Bernard Le Roux; Mohame Haouas, Julien Marchand y Cyril Baille. Entrenador: Fabien Galthié.

150º aniversario

Más allá del partido, Inglaterra-Escocia (13.45, por ESPN Extra) se presenta con honores ya que se cumplen 150 años de este tradicional enfrentamiento.

Por lo tanto Twickenham se vestirá de fiesta, aunque sea sin público, para contener la presentación del XV de la Rosa, ganador de tres Seis Naciones en los últimos cinco años.

Escocia pisará un estadio que por historia no le sienta bien, pero en los dirigidos por Gregor Townsend está fresco el recuerdo del éxito resonante ante Francia en Edimburgo, en marzo pasado, cuando privaron a los galos del título en la fecha 4 (28-17).

Inglaterra: Ellis Genge, Jamie George, Will Stuart; Maro Itoje y Jonny Hill; Mark Wilson, Tom Curry, Billy Vunipola; Ben Youngs y Owen Farrell (c); Jonny May, Ollie Lawrence, Henry Slade, Anthony Watson; Elliot Daly. Entrenador: Eddie Jones.

Escocia: Rory Sutherland, George Turner, Zander Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Jamie Ritchie, Hamish Watson, Matt Fagerson; Ali Price y Finn Russell; Duhan van der Merwe, Cameron Redpath, Chris Harris, Sean Maitland; Stuart Hogg (c). Entrenador: Gregor Townsend.