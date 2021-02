El alemán Ralf Schumacher, expiloto de F1 y hermano del heptacampeón del mundo Michael Schumacher, consideró que el campeón británico Lewis Hamilton "está jugando con fuego" al demorar la firma de su contrato con la escudería Mercedes.

"Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero que no sea cierto. Hamilton, en particular, debe saber que en esta época no se puede exigir al 100%", expresó Schumacher, quien consideró que si el campeón británico estira mucho el acuerdo, Mercedes podría apostar a un joven talento como George Russell.

Hamilton, de 36 años, que logró en el 2020 su séptima corona en el Gran Circo con Mercedes, es el único piloto que todavía no renovó su contrato para estar presente en la parrilla de F1, informó hoy el diario español Mundo Deportivo.

A poco más de un mes para el inicio de los únicos tests de pretemporada (serán del 12 al 14 de marzo en Bahrein), el inglés Hamilton y la firma alemana siguen sin anunciar su acuerdo, lo que a Ralf Schumacher le parece "una vergüenza"

"Estamos en febrero y el hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón, aún no ha sido confirmado. Me parece una vergüenza", expresó el hermano de Michael Schumacher, quien sufrió un accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses y desde entonces su familia mantuvo un gran hermetismo sobre el estado de salud del multicampeón.

"Lewis debería saber que la F1 es más grande que cualquier individuo", concluyó Ralf Schumacher, de 45 años.