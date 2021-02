Messi irá contra exdirigentes del Barcelona por la "filtración" de su contrato

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Lionel Messi no descarta querellar a cinco exdirigentes del club Barcelona, entre los que se encuentra el expresidente Josep María Bartomeu, a quienes considera sospechosos por la "filtración" de los detalles de su contrato.



Según el programa radial "El Mon" de RAC1, Messi "decidió querellar a varias personas a quienes considera sospechosos de haber filtrado su contrato", publicados con gran despliegue por el diario El Mundo, de Madrid.



"El Barça sigue pendiente de la querella que Leo Messi presentará contra el diario El Mundo, pero ahora también contra las cinco personas del club azulgrana que según Messi tenían acceso a su contrato", aseguro el periodista Jordi Baste, en el programa de la emisora catalana.



Entre los sospechosos de haber "filtrado" su contrato, Messi querellaria al ex presidente Bartomeu, al ex vicepresidente Jordi Mestre, al director general Óscar Grau, al actual presidente de la Junta Gestora -y en aquella época responsable de la Comisión Económica- Carles Tusquets, y también al jefe de los servicios jurídicos del club "culé", Román Gómez Ponti, dijeron en el programa radial.



El diario El Mundo publicó esta semana los detalles del contrato de Lionel Messi firmado con el Barcelona en 2017, por el que el jugador percibiría 555.237.619 euros en cuatro temporadas si se cumplían los objetivos deportivos fijados.