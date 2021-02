Vuelve el hockey, reaparece el speedway y arranca el TN en Aldea Romana

Automovilismo

Comienza la temporada del Turismo Nacional, en el autódromo Ezequiel Crisol de la Aldea Romana, con televisación de DeporTV y TV Pública:

De 8.20 a 9.30, primer entrenamiento Clase 2

De 9.40 a 10.50, primer entrenamiento Clase 3

De 11 a 11.50, segundo entrenamiento Clase 2

De 12 a 12.50, segundo entrenamiento Clase 3

De 15 a 15.50, clasificación Clase 2

De 16 a 16.50, clasificación Clase 3

Básquetbol

Se define el Súper 4 de la Liga Nacional: Instituto-Obras Basket (12.30, por La Liga Contenidos) y la final entre San Martín y Quimsa (15, TyC Sports).

Por la 24º fecha de la Liga ACB española, Gipuzkoa del bahiense Lucas Faggiano recibe a Bilbao Basket. El encuentro está pactado para iniciar a las 16.45.

Última presentación de Harding University, con el bahiense Ramiro Santiago, por la fase regular de la NCAA D2 de los Estados Unidos. Desde las 19 enfrentan a Southern Arkansas.

Por la 15º fecha de la Liga EBA española, zona A-C, se presenta el bahiense Bruno Pallotti. Su equipo, Calvo Basket Xiria, visita a Costa Artabra desde las 14.

Por la NBA, Denver Nuggets se mide ante Oklahoma City Thunder con Facundo Campazzo. El juego comenzará a las 22.

Fútbol

Continúa la 3º fecha de la copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos: Banfield-Colón (17.10, TV Pública), Talleres-Newell's (17.10, TNT Sports), Independiente-Gimnasia LP (19.20, FOX Sports Premium) y San Lorenzo-Central Córdoba (21.30, TNT Sports).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Se jugarán cuatro encuentros por la Premier League inglesa: Manchester City-West Ham (9.30), West Bromwich-Brighton And Hove (12), Leeds United-Aston Villa (14.30) y Newcastle-Wolverhampton (17).

Habrá cuatro juegos por la Liga española: Eibar-Huesca (10), Sevilla-Barcelona (12.15), Alavés-Osasuna (14.30) y Getafe-Valencia (17).

Mientras que en Italia se disputarán tres partidos por la Serie A: Spezia-Parma (11), Bologna-Lazio (14, con Rodrigo Palacio) y Hellas Verona-Juventus (16.45).

Hockey sobre césped

Regresará la acción oficial del hockey local con el Torneo Preparación 2021 que organiza la Asociación Bahiense de Hockey y será de carácter amistoso. Hoy por la Zona A femenina se medirán: Tiro Federal-Argentino (a las 10), El Nacional-Villa Mitre (12), Sociedad Sportiva A-Pacífico (14) y Universitario A-Atlético Monte Hermoso (16). Se podrá ver por el canal de YouTube de la Asociación.

Rugby

El seleccionado argentino de Seven debutará ante España en el segundo torneo internacional Madrid 7s. Capitaneados por el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, se presentarán en su primer partido a las 7.28 (hora de nuestro país). El segundo encuentro será frente a Portugal (9.50) y en su último partido del sábado jugarán ante Chile (12.34). Televisa Directv Sports 2 desde las 11.

Se disputarán dos partidos por la tercera fecha del torneo Seis Naciones: Irlanda-Italia (11) y Gales-Inglaterra (13.30). Televisa ESPN Extra.

Speedway

El Automoto Club Bahía Blanca llevará a cabo el segundo encuentro competitivo en la flamante pista Antonio Miranda del predio Club Crisol, en el que se pondrá en juego la "Copa Motos Villa Mitre". Comenzará a las 20 y contará con transmisión en vivo vía streaming (las entradas pueden adquirirse en www.ticketbahia.com).

Tenis

Se juegan las semifinales del Córdoba Open, el ATP 250 que se desarrolla en el Polo Deportivo Mario Alberto Kempes:

Cancha Central

A las 16.30: Romain Arneodo (Mónaco) y Benot Paire (Francia) vs Guillermo Durán (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina)

A las 19: Federico Coria (Argentina) vs Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)

A continuación: Facundo Bagnis (Argentina) vs Albert Ramos Viñolas (España)