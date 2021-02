“Presentía y sabía que en algún momento iba a volver a Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Es un Profe de los buenos, comprometido con la causa”.

Siempre me acuerdo de la referencia de Mario Sciacqua, ex DT de Olimpo, hacia Marcos Galeano, preparador físico que volvió a trabajar al club aurinegro después de haber sido despedido el 2 de febrero de 2018 por la Comisión Directiva que en ese entonces lideraba Mauro Altieri y la agrupación Identidad Aurinegra.

“Sabía que en algún momento iba a volver, aunque nunca metí presión ni le fui a golpear la puerta a nadie”, comenzó diciendo Marcos, quien, y vaya paradoja del destino, se inició laboralmente en la entidad del centro bahiense el 2 de febrero de 1994.

El PF nacido en Saldungaray casi siempre estuvo ligado al fútbol, aunque en Olimpo también integró los Departamentos de básquet y vóley, más allá de haber tenido que coordinar, en más de una ocasión, las tareas y las actividades de los distintos profesionales que pasaron por la institución.

En los últimos dos torneos del Federal A fue el Profe del primer equipo de Sansinena, aunque en los últimos meses había empezado a pensar que su ciclo en el “tripero” de Cerri era un ciclo cumplido.

“Cuando vinimos de Chaco (tras perder con For Ever en el cruce de playoff) le manifesté a Marco (González, el orientador) que sentía que estaba cerrando una etapa, que no estaba convencido en seguir y que iba a evaluar la posibilidad de estar en el cuerpo técnico de Sansinena en el Federal A. En ese momento, de Olimpo no sabía nada, no había recibido ninguna propuesta y menos que menos pensaba en cambiar un lugar de trabajo por otro”, deslizó “Marquitos”.

“En ese interín me llamó Angel Tuma (presidente olimpiense), a quien le comenté que si me iba de Sansinena no tenía otro destino fijo y que por eso no sabía bien que hacer. Me dijo que existía una posibilidad de ser coordinador de las categorías menores de Olimpo y me entusiasmé, pero a los dos días Alfredo Dagna (vice) me avisó que esa oportunidad se había desvanecido por completo y que tenía otra propuesta para mi”.

—¿Cuál?

—Me preguntó si me interesaba volver al club como Profe del plantel profesional, que había hablado con Alejandro Abaurre y que iba a ser parte de su cuerpo técnico.

Para esto, la relación entre Abaurre y el Profe Franco Testa estaba rota por completa. Las diferencias entre ambos, una pelea en el medio y, según algunas versiones que circularon internamente pero que salieron a la luz, los celos de uno y el silencio del otro provocaron que todo termine mal y que Testa se tenga que ir del club una vez que el equipo cerró su participación en el último Federal A.

“Algo pasó, aunque no quise involucrarme en el tema porque en el medio estaba un colega que, con razón o no, se había quedado sin trabajo. Lo primero que hice cuando llegué fue empezar a hablar de fútbol, a renovar el ánimo, que la preocupación sea deportiva. Olimpo es un club grande en todos los sentidos, pero es de fútbol, y de lo que menos se hablaba era justamente de eso, de fútbol”, remarcó Marcos.

“Cuando pasó lo que pasó con Abaurre, quien de un día para el otro dejó de ser el técnico de Olimpo, Alfredo me pidió que espere, que no busque otra cosa. Le di a entender que de mi parte estaba todo bien, que no me había ido de Sansinena para retornar a Olimpo”, explicó el “zorrino”.

—¿Cómo te fuiste del club cerrense?

—Sin inconvenientes. Sobre mi situación hablé con Dámaso (Larraburu, máximo responsable en el manejo del fútbol profesional de Sansinena) y me entendió perfectamente. Tanto a él como a Marco les voy a estar agradecido de por vida por la posibilidad de trabajo que me dieron en una categoría que no conocía. Marco es un obsesivo del fútbol, y me sirvió mucho trabajar con él y su cuerpo técnico.

La vio venir

“Fue muy triste que me dejen sin trabajo después de haber estado 24 años en el club, donde era uno más pero ya había conseguido un sentido de pertenencia y estaba cómodo. Pasé buenas y malas, tuve que hacer de todo, pero nunca renegué del lugar que ocupaba o de las tareas que me daban para cumplir”, contó Marcos, quien enseguida retrocedió imaginariamente para referirse a su salida, la que, según él, vio venir cuando la CD que estaba al frente del club le empezó a dar vueltas antes de que le comuniquen la decisión final.

“Sentía que en cualquier momento me iban a decir que me tenía que ir. Había organizado un Mundialito de fútbol, estaba todo bien, pero en ese momento, cuando más ocupado estaba yendo de un lado a otro, me informaron que estaban evaluando qué hacer conmigo. Ese mismo día me pidieron que presente un proyecto laboral que sirva para sostener mi cargo en el club, caso contrario me tenía que ir. Al poco tiempo me confirmaron que no tenía lugar, y me despidieron en una reunión que tuve con el presidente, el vice y el tesorero”, señaló.

“Yo sé que no fue una decisión de ellos, confiaron en un proyecto de alguien que no me quería en el club y que hizo todo lo posible para que me echen. En realidad, me reemplazaron por otro. Fue un dolor muy grande, sobre todo porque a Olimpo, más de una vez, le dediqué más de las horas laborales que me correspondían. Ojo, lo hice con gusto y no lo echo en cara, pero nada de eso tuvieron en cuenta a la hora de dejarme sin trabajo”, acotó.

“A veces pienso que aquello tuvo que pasar para que se de esto de ahora. No le guardo rencor a nadie, bastante castigo tiene aquella Comisión Directiva con haber sido la peor en la historia centenaria de Olimpo”, disparó.

“Cuando me fui de Olimpo, siempre tuve la idea de volver, pero para serle útil al club. Por eso cuando Angel me habló, le dije que no quería retornar para ser un relleno del decorado, que mi intención no era regresar por ser amigo de él y de Alfredo. Le manifesté que si se daba, buenísimo, sino me iba a quedar un lindo recuerdo de los años que viví siendo parte de Olimpo. No me quitaba el sueño el hecho de volver, tampoco le hice juicio al club por una deuda importante que me dejaron cuando me despidieron”.

—Justamente eso te iba a preguntar: ¿por qué nunca iniciaste acciones legales?

—Yyy... Lo pensé mucho, pero desistí. Un integrante de esa Comisión me pidió perdón por todo lo que había pasado, me dijo que se habían equivocado y que le habían errado feo en varias cuestiones. Después de eso, ¿qué iba a hacer?

“Además, no inicié el juicio porque yo consideraba que me había ganado un nombre y una identidad en el fútbol local gracias a Olimpo, y no quería manchar esa imagen por cuestiones extra deportivas y que no tenían nada que ver con mi profesión”.

“Fue injusto que me echen, pero internamente sabía que esa Comisión no iba a durar demasiado (fue un año y medio de gestión hasta la renuncia masiva de todos sus integrantes), porque como había arrancado era imposible que se sostenga. Ese dirigente que me pidió disculpas me dijo que hacerle juicio era como matar a un muerto; que no tenían para donde salir ni como responder. En ese momento llevaban seis meses en el cargo, exigir algo vía legal era perder el tiempo.

—De la deuda, ¿te olvidaste?

—Esa plata que me deben la quiero tener porque trabajé para merecerla. Por suerte llegué a acuerdo con Alfredo Dagna para empezarla a cobrar en cuotas. Identidad Aurinegra me quiso hacer firmar un papel donde aclaraba que yo cobraba una parte de la deuda, el monto que a ellos se les ocurrió, y que después no tenía derecho a reclamar más nada. En ese momento agarré la plata, firmé en disconformidad y nunca más me llamaron ni me atendieron el teléfono.

“Cuando Alfredo volvió al club, le pregunté si ese dinero lo podía llegar a cobrar alguna vez y me prometió que me lo iban a saldar mediante una moratoria y en cuotas mensuales. Ya está, Dagna me sacó un peso de encima; sé que si promete cumple”.

—¿Es distinto trabajar en Olimpo que en otro club?

—Depende. Me sirvió mucho lo de Sansinena, conocí a un grupo de pibes que me hicieron sentir orgulloso de ser el Profe, por la mística que tenían y la garra que día a día le ponían al entrenamiento y a las ganas de progresar. Entregaban la vida; me encantó entrenar con ellos.

“Por ahí en Olimpo los objetivos son distintos. Te doy un ejemplo: en Sansinena la idea fue ser competitivos, salvarnos del descenso y no sentirnos menos que nadie, y creo que la meta se cumplió. Olimpo es un club de Primera en todos los sentidos, y marca diferencia por su historia, su estructura, sus condiciones, sus espacios... Aunque te digo algo: desde el momento que aceptás un trabajo, aceptás el combo, y si después no te gusta, es tu elección irte o quedarte, pero si dijiste que si, le tenés que meter para adelante y no renegar de nada.

“Carlos Mayor vino a ascender, ese es el desafío”

Después de la intempestiva salida de Alejandro Abaurre, la dirigencia olimpiense actuó rápido y contrató a Carlos Mayor como orientador jefe. Su ayudante de campo es Jorge “Patrulla” Jiménez, el entrenador de arqueros es Facundo Di Nasso y los Profes son de nuestro medio: Marcos Galeano y Maxi Lafitte.

“Mayor tiene mucho recorrido, a igual que Patrulla Jiménez conoce la categoría y llegó a Olimpo sabiendo del plantel que había y cuales eran las pretensiones. La metodología del cuerpo técnico, si bien respeta un estilo, quedó clara desde un principio: son abiertos a diferentes formas de trabajo, son frontales y aceptan todo tipo de opiniones e intercambios. Me siento muy a gusto con ellos”, resaltó Marcos.

El cuerpo técnico, que ya empezó la pretemporada: Facundo Di Nasso (entrenador de arqueros), Galeano, Mayor (DT), Jorge "Patrulla" Jimenéz (AC) y Maxi Lafitte (PF).

Marcos junto a Carlos Mayor, el entrenador jefe de este Olimpo que procura resurgir.

“Lo que haya que hablar, se habla donde se debe. Aunque todavía nos estamos conociendo, me agrada como ven el fútbol y la apertura que tienen”.

“Este cuerpo técnico vino a ascender, saben que ese es el desafío. Es necesario devolver a Olimpo al lugar que supo ocupar, en la elite del fútbol argentino, pero no hay que renegar por estar en el Federal A. Por algo descendiste, así que si no es de tu agrado permanecer en esta categoría, hay que trabajar para salir. No debemos gastar las energías hablando y reprochando, nos tenemos que enfocar en el objetivo, corregir lo que se hizo mal y ver cuales son las maneras para poder subir otra vez”.

“Carlos apuesta a la funcionabilidad del equipo; lo principal es el orden más allá del sistema. Trabajan muy bien, la transición de un ejercicio al otro es con dinámica, fluidez y rapidez”.

—¿Es difícil trabajar en lo físico cuando no se sabe cuando arrancará el torneo?

—Es difícil y lindo a la vez. Cuando tenés jugadores de mucha calidad, como es el caso de Olimpo, se facilitan ciertas labores, como por ejemplo el desarrollo técnico de un ejercicio en espacios reducidos. En ese caso se hace dinámico y más llevadero.

—Se fueron Furios y el “Chori” Vega, ¿ahora con quiénes te vas a divertir?

—Una lástima. Cuando volví al club ellos ya estaban afuera, así que no sé cuales fueron las causas para que no les renueven los contratos. A los dos los quiero mucho; ellos saben que son parte de la historia olimpiense.

—¿Con qué otros ex jugadores tenés contacto seguido?

—Nereo Champagne, Gabi Arias, Matías Ibáñez, el Colo Gil, Agustín Vuletich, el Flaco Delorte, jugadores con los que quedó una excelente relación y dos por tres nos mensajeamos. ¿De mas atrás? Horacio Grecco, Claudio Spontón, Horacio Carballo, Daniel Bazán Vera y el Tati Saavedra, aunque de algunos me estoy olvidando, eso seguro.

Optó por el silencio

“Lo que sucedió con Abaurre es un tema delicado, porque hay gente en el medio que puede salir lastimada con las opiniones y todo lo que se viene diciendo. No me gusta emitir juicio de valor porque, la verdad, no sé lo que pasó. Son todos comentarios, no hay denuncia y prefiero hablar de fútbol, de lo deportivo, de lo que pasará con Olimpo de acá en adelante”, sostuvo Galeano.

“Con Abaurre intercambiamos mensajes y mantuvimos alguna reunión, pero de lo que pasó y porque se tuvo que ir del club no me corresponde hablar. Opté por el silencio”, agregó.

—¿Es un tema recurrente en el plantel, pese a que ya pasaron dos semanas?

—De ese tema no se habla y nosotros tampoco damos pie. Si te enfocás en lo que pasó, en lo que no pasó o en lo que pudo llegar a pasar, te estancás, y eso no sirve.

“Prefiero referirme al presente, pensar que Olimpo se puede reinventar. Hago lo que me gusta y estoy rodeado con gente que quiere ir para adelante; eso me llena de ilusión y entusiasmo".