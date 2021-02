Carrió está dispuesta a ser candidata a gobernadora y ratificó distanciamiento con Macri

La exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo hoy que está dispuesta a ser candidata a gobernadora en las próximas elecciones, ratificó su distanciamiento del exmandatario Mauricio Macri y sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "hoy es candidato a presidente" para el 2023.

En declaraciones a radio Mitre, Carrió dijo que se ofreció como "candidata a gobernadora de Buenos Aires, pero si hay quien mide mejor, no tengo problema de no ser candidata".

"Lo importante es la unidad", indicó y se mostró dispuesta "a acompañar a otro candidato que tenga mejores chances o que pueda hacer una mejor campaña".

Además, ratificó su distanciamiento de Macri y afirmó que habla "con todos" los referentes de Juntos con el Cambio, salvo con el líder del PRO.

En ese sentido, detalló: "Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con (la presidenta del Consejo Nacional del PRO) Patricia (Bullrich), con (el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario) Negri, con (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta)".

Al ser consultada sobre si incluía en sus charlas a Macri, la chaqueña ironizó: "Tengo muy buena relación con Juliana Awada, con la familia".

En esa línea, contó que no saludó al exjefe de Estado por su cumpleaños, el pasado 8 de febrero, y respondió: "Creo que me olvidé".

Por otra parte, al ser consultada sobre si Rodríguez Larreta será candidato a presidente en 2023, Carrió aseguró que "hoy es candidato presidencial. Yo lo puedo apoyar, pero de todos modos eso saldrá de una decisión unificada, seguramente".

En tanto, de cara a las elecciones legislativas de este año, la chaqueña destacó que se está "logrando la unidad de Juntos por el Cambio", a lo que definió como "lo más importante", y anticipó que en las próximas semanas habrá "una reunión con María Eugenia, todos los intendentes del radicalismo, los del PJ".

"Se está trabajando muy bien en la provincia de Buenos Aires. Se está logrando una unidad muy fértil", destacó la referente opositora.

A la vez, respaldó la intención de ampliar la base de representación de Juntos por el Cambio a través de la incorporación de "peronistas republicanos".

En sus declaraciones de hoy, Carrió también se refirió a la situación por la pandemia del coronavirus y dijo que no se vacunará con la Sputnik V.

"No me voy a poner la Sputnik, no me puedo arriesgar porque soy una persona altamente vulnerable. Entiendo que tiene el respaldo de las pruebas, pero yo, por lo menos, no me puedo arriesgar. Me voy a vacunar cuando esté absolutamente segura", dijo. (Télam)