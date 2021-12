Ofelia Fernández presentó un proyecto para que el protector solar sea considerado medicamento

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Ofelia Fernández presentó este miércoles un proyecto de ley que tiene como objetivo lograr que el protector solar sea considerado un medicamento.

La joven dio a conocer la iniciativa a través de redes sociales: "Presentamos un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades", escribió en su cuenta de Twitter.

"Por lo tanto que haya acceso gratuito para quien lo necesite (las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?)", completó, junto al emoji de la cara de una rata.

La campaña

Ofelia Fernández lidera esta campaña junto a la influencer y cosmetóloga Daniela López, más conocida como Dadatina, quien también visibilizó la propuesta en sus cuentas de Instagram y Twitter junto al hashtag #LeyDeProteccionSolar.

En un video que ambas publicaron, Dadatina comienza advirtiendo que "el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común entre los seres humanos" y que "estar al sol es uno de sus principales desencadenantes".

"Se puede prevenir sin necesidad de irse a una cueva para siempre. Hay que usar protector solar, que no se usa para que no te quemes o para que no te arda la piel después de un día de playa" y agrega que "tampoco tiene como objetivo conseguir broncearte de una manera más estética".

Luego afirma que "el protector solar debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola".

Dadatina, influencer de skincare.

A continuación aparece la voz en off de Ofelia, que sostiene: "Aún siendo así de indispensable, es un producto que está cada vez más y más caro, con precios muy por encima de la inflación, y ni hablar del aumento de los salarios".

Acto seguido, critica la postura de las obras sociales: "Lo consideran algo estético y de esta forma logran no hacerse cargo de un descuento o de su cobertura. La salud pública no garantiza su acceso gratuito", dice.

"Por eso, Ofelia y Dadatina armamos el proyecto Sol BA en la Legislatura, para que el Estado garantice el expendio de protector solar gratuito en distintos puntos de la Ciudad, al alcance de quienes lo necesiten", insisten ambas.

Para cerrar, destacan: "La salud es un derecho y todos deberían poder cuidarse aunque no puedan pagarlo. Todos y en especial niños que van a las colonias o quienes trabajan al aire libre. Si existe una enfermedad que representa un problema de salud pública y hay un método científicamente validado para prevenirlo, ahí tiene que intervenir el Estado".

El proyecto de Ley

En el primer artículo del proyecto, también difundido por redes sociales, se explica: "La presente ley tiene por objeto desarrollar acciones de difusión, concientización y prevención del cáncer de piel desde una perspectiva integral de la salud, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental".

En tanto, se establecen las funciones del programa: "Garantizar el acceso gratuito a la protección solar de la población de la Ciudad de Buenos Aires, reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de piel así como las tasas de quemaduras solares (especialmente entre los/as más jóvenes) y fomentar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de la fotoprotección".

Melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel.

También se busca "concientizar a toda la sociedad respecto de los riesgos de la exposición solar excesiva, articular con el Ministerio de Educación e Innovación a los fines de difundir y realizar acciones de prevención en establecimientos educativos, y garantizar campañas de concientización y entrega de fotoprotección en la vía pública y redes sociales durante todo el año.

Por otro lado, se insta al Gobierno de la Ciudad a "distribuir de forma gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor".

Las repercusiones en redes

"No existe lo gratuito, alguien siempre lo paga. De última, que done su sueldo para pagar el protector solar de otras personas", cruzó a Ofelia el legislador libertario Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.

No existe lo gratuito, alguien siempre lo paga. De última, que done su sueldo para pagar el protector solar de otras personas 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/CJrodTBVJg — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 23, 2021

El tema fue tendencia en Twitter y Ofelia recibió múltiples críticas, pero también numerosos mensajes de apoyo que califican a esta ley como "necesaria".

Ante las repercusiones, la legisladora redactó un hilo en el que dice: "Esta es nuestra propuesta para hacer del protector solar un asunto médico en vez de estético/ cosmético, por su función preventiva en enfermedades muy jodidas de la piel. Si alguien tiene ideas o matices lo voy a incorporar. Si ni reconocen el problema suerte".

También apuntó contra la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que esta semana faltó a la sesión por estar de viaje en Disney.