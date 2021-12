Fernández cierra el año con un mensaje navideño que podría transmitirse por cadena nacional

El presidente Alberto Fernández realizará mañana un mensaje navideño que podría transmitirse por cadena nacional, y luego pasará la Nochebuena en familia en la Residencia de Olivos.

Así lo indicaron a NA altas fuentes de la Casa Rosada, que precisaron que se tratará de un mensaje grabado que se emitirá cerca de las 20:00.

Según confiaron a Noticias Argentinas, para las fiestas de fin de año el jefe de Estado estaría programando viajar a la residencia oficial de Chapadmalal junto a la primera dama, Fabiola Yañez.

Además, afirmaron que Alberto Fernández "no se tomará vacaciones", sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno, tal como sucedió desde que asumió 10 de diciembre de 2019.

Durante una actividad desde la provincia de San Juan, el jefe de Estado había señalado el pasado 23 de agosto que no se había tomado "un día de vacaciones" desde que prestó juramento como presidente de la Nación.

"Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que tener ojeras, si tengo que trabajar así", puntualizó Fernández en aquel discurso.

Fuentes oficiales no descartaron que el mandatario realice alguna visita de gestión, tal como lo hizo el año pasado cuando a horas de la Navidad se acercó al hogar Ángel Azul de la localidad de Las Tahonas, Punta Indio, en la zona sur del conurbano bonaerense.

Desde el entorno del jefe de Gabinete, Juan Manzur, informaron que el ministro coordinador viajó este jueves rumbo a la provincia de Tucumán para celebrar la Navidad junto a su familia, pero el próximo lunes estará nuevamente en Buenos Aires.

Dentro de la agenda prevista para la semana que viene, está estipulado que Alberto Fernández encabece el próximo lunes a las 17 la firma del nuevo pacto fiscal con la mayoría de los gobernadores del país. (NA)