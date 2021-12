"Pensé que había terminado el año legislativo", dijo la diputada que faltó a la sesión por ir a Disney

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Gabriela Brouwer de Koning intentó hoy justificar su ausencia en la sesión convocada por la oposición para tratar la reforma de Bienes Personales, reiteró sus disculpas y señaló que creyó que "había terminado el año legislativo" tras el debate sobre el Presupuesto 2022.

Juntos por el Cambio había pedido la sesión con la mayoría circunstancial que reunió para rechazar al Presupuesto 2022, pero debido a la ausencia de tres legisladores perdió la votación por un voto, 127 a 126 a favor del oficialismo, y las críticas recayeron en la diputada cordobesa del bloque Evolución, que se había ido de vacaciones familiares.

"Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé, después de 36 horas de sesión sin dormir, es que se había terminado mi tarea legislativa", señaló Brouwer de Koning.

En diálogo con el programa Alguien tiene que decirlo que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, la diputada explicó que su familia ya había viajado a Estados Unidos y ella fue a buscar el pasaje al finalizar el debate sobre el Presupuesto.

"Pensé que había terminado el año legislativo. Fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia. Al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible", aseguró.

Seguidamente, Brouwer de Koning reiteró su pedido de disculpas y se mostró arrepentida: "No estoy para nada bien, no ha sido una cuestión que me haya resbalado, estuve muy angustiada, fue una discusión muy difícil. Soy una persona muy responsable y esto no me resbala en absoluto".

"Me ganó la emocionalidad, la prioridad es el trabajo, mi primera intención fue quedarme", reconoció la legisladora cordobesa del bloque de radicales disidentes, al tiempo que admitió que "fue una mala decisión" y agregó: "Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi nenito de dos años".

La diputada sostuvo que su ausencia "no tiene ningún tipo de justificativo" y reconoció que fue "el error político más importante" de su carrera, pero aclaró que no pensó en renunciar, como reclamaron usuarios de las redes sociales.

"Asumo mi responsabilidad completamente", remarcó Brouwer de Koning, al tiempo que aseguró que la situación en la que se vio envuelta la obliga a "redoblar" su trabajo "y tratar de resarcirlo". (NA)