El primer mensaje de texto de la historia fue subastado en Francia

El primer mensaje de texto o SMS de la historia, enviado por el operador Vodafone el 3 de diciembre de 1992, fue subastado este martes en 107.000 euros (más de 120.000 dólares) en una venta organizada por la casa Aguttes en Francia.

El comprador, cuya identidad completa no trascendió, es un canadiense que trabaja en el sector de las nuevas tecnologías y ahora es el propietario exclusivo de una réplica digital única del protocolo de comunicación original que transmitió este SMS, informó la agencia AFP.

El dinero recaudado será destinado para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Our first ever #NFT has now sold 👾🎉



The Non-Fungible Token of the world’s first SMS was auctioned off for 107k euros. We will be donating the proceedings through @VodafoneFdn to @refugees.