Qué necesita Max Verstappen para consagrarse campeón este fin de semana en Arabia Saudita

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) puede coronarse campeón de la Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita, si suma una diferencia de 18 puntos sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la anteúltima cita del año.

Verstappen lidera el torneo con una ventaja de ocho puntos sobre Hamilton (351,5 a 343,5) y necesitará ganar con vuelta rápida y que el inglés no mejore un sexto puesto para lograr el objetivo en Jeddah, circuito que por primera vez recibirá a la máxima.

Otra posibilidad para coronarse será si vence y el británico no supera el séptimo lugar; o si termina segundo con el giro rápido y Hamilton no mejora la decima ubicación; aunque también podría lograr el título si es segundo y el piloto de Mercedes no logra sumar puntos.

Por su parte Hamilton, de 36 años y siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, intentará "amargarle" la chance a Verstappen a falta de dos carreras para el final de la temporada oficial.

El británico se impuso en las dos últimas pruebas de San Pablo y de Qatar, y aspira a vencer en Arabia Saudita y Abu Dhabi para lograr su octava corona.

El domingo el circuito de Jeddah será escenario de la penúltima de las 22 carreras que conforman el Mundial. Arabia Saudita se convierte en el cuarto país de Oriente Medio que alberga un Gran Premio de F1, después de Barhein (2004), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos, 2009), y Qatar hace dos semanas en el circuito de Losail.