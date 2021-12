Murió a los 53 años Carlos Marín, cantante español del grupo Il Divo

El cantante español Carlos Marín, de Il Divo, murió hoy a los 53 años, según informó el grupo musical a través de la red social Twitter.

El artista había ingresado el pasado 8 de diciembre al Royal Hospital de Manchester, Reino Unido, en grave estado.

"Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos", lamentaron sus compañeros, según la agencia de noticias Europa Press.

David, Sébastien y Urs, los otros tres componentes del cuarteto musical, lamentaron la pérdida de Marín a través de la citada publicación, en la que recordaron que estuvieron juntos durante 17 años, "en este increíble viaje de Il Divo".

"Extrañaremos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor David, Sebastien y Urs", concluyó el mensaje en la red social.

Nacido en Alemania e hijo de españoles, Marín comenzó su carrera musical a los 12 años en Madrid, en óperas y zarzuelas, hasta que en 2004 ingresó a Il Divo, fundado por Simon Cowell, jurado de “The X-Factor”.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6