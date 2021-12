Hermosamente diferentes: el vuelo que despega esta noche en el Teatro Municipal

Anahí González Pau

Ver a personas con discapacidad realizando acrobacias a cinco metros de altura es entender que la mayoría de los límites que nos impiden ir para adelante en la vida y cumplir sueños, están en nuestra mente.

No todo se puede, es cierto, o por lo menos no todo se puede de la forma que esperamos y en los tiempos que deseamos, pero generalmente se puede mucho más de lo que intentamos. Hay que soñar, atreverse y perseverar. Y sobre todo, abrir el juego, animarse a soltar las estructuras limitantes y estigmatizantes, que tanto dañan.

Es la mirada del acróbata y actor Pitu Blázquez, quien la despliega día a día en la vida y en el trabajo, como productor y director del grupo de artistas que lo acompañan en esta aventura por los aires que se titula Hermosamente diferentes, y se presentará esta noche, a las 21.30, en el Teatro Municipal.

La propuesta, que se hizo merecedora de un premio Estrella de Mar, tenía todo listo para emprender una gira por Argentina y hasta presentarse en Europa, pero debió suspender sus planes por la pandemia.

Ahora, con más fuerza y entusiasmo que nunca, los 24 artistas que componen esta dinámica variette invitan a disfrutar de la diferencia como lo que verdaderamente es: una fuente infinita de riqueza y posibilidades.

También permite percibir y experimentar a la diversidad como una paleta de colores en la cual no hay privilegios, cada color tiene su lugar, su densidad, su despliegue, su impacto e impronta. Cada color aporta algo esencial por sí mismo y en la combinación con los demás.



Parte del staff de Hermosamente Diferentes.

"Las personas somos iguales más allá de las capacidades. Cada uno tiene cosas que puede hacer, y otras tantas que no, pero si ponés el foco en lo que no podés hacer, difícilmente vas a descubrir lo que sí. Hay que dejar de mirar una silla de ruedas, que alguien tiene Síndrome de Down o dificultades visuales, para descubrir personas y grandes artistas”, destacó.

Esta creación convoca a reflexionar, mientras el espectador se deja atravesar por las emociones y sensaciones, sobre la necesidad imperiosa que tenemos como sociedad de no reducir a una persona a una condición. Siempre somos más que eso. Somos mucho más que la vara de supuesta normalidad construida arbitrariamente por miradas históricas y sociales de corto vuelo.



Soñar, reír, volar, crear; los motores de Pitu Blázquez y los artistas de la premiada variette.

Y en esta obra se dice con acrobacias, con vuelo, con gracia, con vestuario, con riesgo y con el corazón latiendo a mil por hora.

La propuesta teatral fusiona acrobacia aérea, actuación, danza y música en vivo y, en esta oportunidad, contará con la presencia de las cantantes Nora Roca e Itatí Rial y el músico Marcos Marchegiani.



Voces nuestras. Itatí Rial y Nora Roca estarán presentes con interpretaciones para emocionar.

Pitu es un convencido de que en esta apuesta recibe mucho más de lo que da, y no se cansa de repetir que todas las personas necesitan un trabajo digno, y los artistas, con y sin discapacidad, no son la excepción.

Durante la muestra, relata y comparte con el público, con pinceladas de humor, cómo fue trabajar con este grupo de personas que hoy considera sus amigos y amigas y hace un llamado desde el alma a desarrollar la empatía.

"A mí trabajar con ellos me cambió la vida. Ya no me hago problema por nada, soy inmensamente feliz y ese es el mensaje. A veces uno se queja por cada pavada. Jamás vinieron a ensayar tristes, enojados, siempre vinieron con alegría, con amor, responsabilidad, compromiso; hay muchísimo trabajo", dijo.

“Hermosamente diferentes” es inspiradora, porque va por más. Porque tiene alas. porque nadie se va de la sala del mismo modo en que entró.

Si conmover, inquietar, romper esquemas y disparar preguntas son algunas de las caras del arte, en esta obra, se muestran todas a la vez.

Ficha técnica de Hermosamente Diferentes

Producción y Dirección General: Mauro “Pitu” Blázquez.

Iluminación: Daniel Avalos.

Sonido: Eugenio Mellano.

Cuerpo Teatral

Actores: Mauro “Pitu” Blázquez, Gonzalo Bitti.

Acróbatas aéreos: Mauro “Pitu” Blázquez, Maria Celeste Losada, Maximiliano Randazzo, Mariana Pandolfi, Pablo Ramadori, Milagros Piercigilli.

Pilar Andrada, Camila Barriga, Abril Diez, Julieta Luque.

Músicos: Marcos Marchegiani

Cantantes: Nora Roca, Itati Rial.

Bailarines: Julieta Luque, Abril Diez, Cintia Rodriguez.