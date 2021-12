Randazzo: “Esta sesión demuestra que se terminaron las cosas de prepo en Diputados”

El diputado nacional Florencio Randazzo renovó este viernes su posición crítica al proyecto de Presupuesto y consideró que el resultado del rechazo “demuestra que se terminaron las cosas de prepo” en la Cámara baja.

El líder de Vamos con Vos, indicó que “el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de escuchar a los que pensamos distinto” y reafirmó su posición disidente al proyecto oficial expresando que “yo no voy a votar nada que vaya en contra de la sociedad argentina, los trabajadores y la producción”, a través de su cuenta de twitter.

Randazzo ya se había manifestado en contra previamente a la discusión en el Congreso, asegurando que "desde el Interbloque Federal, no vamos a acompañar un proyecto tan alejado de la realidad y que perjudica a la sociedad". En la misma línea señaló que el Presupuesto presentado "no asume la inflación que hay en nuestro país y no refleja la realidad, al contrario, la esconde" y finalizó expresando que "esta Ley no persigue la justicia social ni busca un sistema federal más equilibrado".