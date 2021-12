La confesión del árbitro Nicolás Lamolina, luego del penal que le dio a Quilmes ante Ferro

El árbitro Nicolás Lamolina, que anoche sancionó un penal a favor de Quilmes y que, con ese gol el cervecero le ganó a Ferro y lo eliminó, hoy reconoció el error, en la segunda semifinal del reducido por el ascenso a Primera.

"Miño sale desarmado, no llega a jugar el balón y el que sí lo hace es Anselmo. Y yo, en una milésima de segundo, decido que es penal. Luego del partido, viendo que Ferro se sintió perjudicado, decidí recibir a Orsi en el vestuario y le reiteré que fue penal", dijo Lamolina, en Tyc Sports.

Las críticas lo invadieron y las dudas por lo que había sancionado le impidieron descansar.

"No pude dormir porque estas situaciones no me ponen bien. Vi el partido completo durante toda la noche y veo que el golpe es de Anselmo con la pierna al arquero. Lo que sucede es que en la búsqueda del balón patea a Miño. Eso lo vi por televisión", explicó.

Admitiendo el error, el árbitro salió a aclarar la situación.

"Tengo que pedir disculpas por lo que se jugaba. Sé que mi error fue gravitante. Nobleza obliga", reconoció el árbitro.