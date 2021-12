Maltrato infantil: cómo se trabaja en Bahía para que no haya otro Lucio

El Estado ausente a la hora de proteger la vida de los más vulnerables, nuestros niños, y una cadena de irresponsabilidades por parte de diferentes actores del aparato público, permitieron que Lucio Dupuy fuera víctima de reiterados maltratos y vejaciones que derivaron en su muerte.

El sistema falló otra vez, ahora en perjuicio de un nene de 5 años. Independientemente de la conducta homicida del o los autores del hecho, la inacción previa de médicos, docentes, policías y operadores judiciales relacionados con el caso incidió en el lamentable resultado.

Entonces vale la pena preguntarse cómo se trabaja en Bahía Blanca para intentar prevenir la violencia familiar y la vulneración de los derechos de los más pequeños.

Letizia Tamborindeguy, integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, resaltó la importancia de denunciar estos hechos, que es una obligación de toda la sociedad.

La denuncia se debe radicar no solo cuando existe certeza de una agresión ya consumada, sino también ante sospechas de malos tratos, abusos y otros vejámenes.

Después de escuchar el relato de un niño, niña o adolescente acerca de posibles abusos u otras agresiones, en ocasiones sucede que los miembros de instituciones asistenciales sienten “miedo de denunciar” un episodio que sea “falso”.

“Nuestra premisa es que siempre hay que creer en los relatos de los niños porque, cuando atraviesan maltrato o abuso, quizá sea ese el único momento de confianza que encuentran con un tercero para poder contar lo que están vivenciando puertas adentro”, señaló Tamborindeguy.

“Siempre hay que darle intervención al Estado porque, si no, no hay manera de que esos niños puedan presentarse en una comisaría para hacer la denuncia porque tienen menos de 18 años”, aclaró la trabajadora social.



"Compromiso"



“Quienes integran los equipos de Salud, funcionarios, miembros de organismos públicos, docentes y profesionales privados tienen la obligación de denunciar por el estado de indefensión de las víctimas”, agregó.

“La protección de sus derechos no solo recae sobre un área de Niñez, la Justicia, los progenitores de los chicos u otros adultos responsables, sino que la ley convoca además a distintos actores ajenos a la órbita gubernamental, como garantes de esos derechos”.

La Ley de Violencia Familiar provincial (12.569) alude al concepto de “responsabilidad compartida”, es decir que toda la sociedad debe adoptar un “compromiso ciudadano” frente a estos incidentes.

“Cualquier vecino tiene que colaborar porque después nos lamentamos cuando en los registros no hay ninguna denuncia formal; de golpe todo el mundo sabía que un niño o niña era víctima, pero nunca nadie dio aviso”, expresó.

“El caso de Lucio es doloroso, pero uno trabaja permanentemente con este tipo de situaciones y todas duelen, porque los niños son los más vulnerables por no poder defenderse ni tener manera de pedir ayuda”, amplió.

Para la profesional, en el caso pampeano se juntaron distintas cuestiones, más allá de la "falta de compromiso".



La “naturalización” de agresiones contra la integridad física y psicológica de los más chicos, así como la “minimización” del riesgo, conspiran para que los adultos “en general no denuncien un maltrato”.

Y hay quienes todavía consideran que el niño o adolescente no es sujeto de derecho, porque creen que “es como un objeto que depende de una mamá o un papá”.

“Hasta que no haya un cambio sociocultural vinculado con el patriarcado, el machismo y estas relaciones de poder, no vamos a poder erradicar esas cuestiones”, aseguró.



Más denuncias



Según Tamborindeguy, este año el porcentaje de denuncias aumentó de manera significativa.

“Hay un compromiso genuino de las instituciones educativas públicas y privadas y los espacios deportivos, talleres y agrupaciones de scouts por donde circulan los chicos, las cuales hoy en día velan por sus derechos”, reconoció.

“Porque estos son los espacios donde los chicos se animan a contar la situación compleja que están viviendo en su casa, y sus representantes son quienes denuncian. Lamentablemente tenemos un número alto de denuncias por posibles maltratos, pero lo positivo es que hay muchas instituciones que intervienen. El problema es lo que no se denuncia”, remarcó.

Para la especialista, el sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños a nivel nacional no es suficiente para combatir el maltrato infantil.

“Si bien el marco legal en Argentina es bueno, los equipos no alcanzan y además estas situaciones habitualmente ocurren en el seno familiar, adonde es difícil acceder si esa información no se filtra”, sostuvo.

“Hay que contar con muchos recursos, principalmente humanos, y capacitarse, porque es necesario que quienes están en las instituciones vinculadas con Niñez conozcan las leyes y sepan que están obligados a denunciar”.

“La perspectiva de género que plantea la Ley Micaela justamente tiene que ver con empezar a cambiar la mirada sobre esta problemática, y con la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas que hoy, a más de 15 años (de su sanción), todavía no se cumple. Hay muchísimo por hacer”, aseveró.



Escalada y desborde



El psicólogo Damián Dorado Foglia se refirió a una eventual situación de “desborde” por parte del o los autores del crimen, que probablemente comenzó a registrarse mucho antes del desenlace fatídico mediante una “escalada de violencia” progresiva.

“Empiezan a generarse determinadas situaciones que, por lo general, se vinculan con la dificultad de los adultos para con la crianza de los niños. El vínculo se torna violento, pero esa violencia habitualmente pasa de situaciones leves a episodios más intensos y frecuentes”, precisó Dorado Foglia.

El profesional hizo alusión a “signos de alerta” que se habrían pasado por alto en el caso Lucio.

“Hay determinados factores que no solo tienen que ser vistos por los demás, sino también trabajados. Son pequeñas situaciones de desborde de adultos a cargo de niños, que van construyendo un estilo vincular caracterizado por esta violencia".

Cuando no hay intervención a tiempo -que en este caso debería haber sido el Estado, la escuela, los profesionales tratantes, el sistema de Promoción y Protección de Derechos y la familia-, el vínculo se consolida y podría derivar en el desborde, aclaró.

Son múltiples las causas por las cuales un adulto agrede a un niño.

“Que un adulto no pueda controlar, por ejemplo, el llanto de un niño, muchas veces origina situaciones de violencia. Es un reflejo, uno se encuentra con las propias situaciones de descontrol y debe lidiar con ellas sin contar con herramientas saludables”, completó.



El licenciado en Psicología (MP 1191) diferenció entre un sujeto propenso a ejercer violencia contra un menor, y un individuo que no adoptará esa actitud.

“Esto dependerá de su propia trayectoria, porque no es lo mismo alguien que comprende que no puede controlar ciertas acciones de un niño, que otro que no comprende eso. Así surgen en el adulto determinadas impotencias”, comparó.



Microviolencias



Algunas personas con determinados rasgos reaccionan violentamente ante situaciones específicas, pero esas conductas “quizá nunca habían sido expresadas” o se manifestaban en actos leves “como microviolencias”, según Dorado Foglia.

“Estas pueden empezar con episodios mínimos como la violencia verbal o simbólica, por medio de una mala contestación, la denostación e incluso la ironía. Y escalar hasta la agresión física”.

"Si quemás a alguien con un cigarrillo (lo habría sufrido Lucio), ni siquiera es un castigo sino un disfrute del agresor".



"La persona que no se arrepiente y siente placer en golpear a otro, por caso, puede tener una personalidad psicopática”.

Cuáles son las vías para denunciar

Líneas. Para denunciar o consultar sobre casos de violencia contra menores hay que comunicarse con los números 911, 102 (línea del Organismo Provincial de la Niñez para que se contacten niños y adolescentes), 137 (nacional) o al (0291) 4558762, de la Comisaría de la Mujer local.

Ley. El artículo 4 de la ley 12.569 establece que cuando las víctimas son "menores, incapaces, ancianos, tienen alguna discapacidad o están imposibilitadas de poder accionar por sí mismas, quienes están obligados a denunciar son sus representantes legales, los padres y autoridades educativas", entre otros.



Detenidas. Por el homicidio, cometido en la capital pampeana a fines de noviembre, están detenidas con prisión preventiva la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27).



En Neuquén. Días después, otro caso sacudió a la sociedad en Neuquén: un hombre abusó y mató a su hijastro de 2 años.

No es delito. El maltrato infantil no está configurado como un delito en el Código Penal, por lo tanto la denuncia inicialmente se caratula “averiguación de posible ilícito”.

Unificación. En hospitales públicos, la unificación y digitalización de las historias clínicas de niños agredidos y lesionados posibilitaría detectar estos casos a tiempo.

Maniobra. Después de cada agresión, los padres maltratadores suelen llevar a sus hijos a nosocomios diferentes para que las autoridades no adviertan los hechos de violencia.