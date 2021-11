“Olimpo merecía otro final, cuesta digerir la eliminación, pero ya pienso en la revancha”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“La ilusión por el ascenso era muy grande, por eso cuesta digerir el dolor por la eliminación”.

Todavía hoy, a seis días de haber quedado al margen de la competencia, a Carlos Mayor le sigue costando conciliar el sueño, teniendo que soportar esa mezcla de angustia e impotencia por no ver reflejado en la realidad lo que se imaginó desde un principio, cuando debutó como DT de Olimpo en este Federal A que está a punto de concluir: ver a su equipo ganar una final y festejar el regreso a la Primera Nacional.

No se dio, pero lo volverá a intentar, porque el presidente aurinegro Alfredo Dagna le ofreció la renovación del contrato y todo el cuerpo técnico liderado por Mayor seguirá al frente del primer equipo hasta diciembre de 2022.

“Tengo la sangre caliente y no dejo de pensar en el último partido con Central Norte (por los cuartos de final, en busca del segundo ascenso, lo eliminó por penales en cancha de Instituto), al que podríamos haberle ganado tranquilamente”, reflexionó el entrenador, tratando de apaciguar el fuego interno que se avivó después de no haber llegado al único objetivo que tenía el club en este exigente, largo e incómodo Federal A.

“Al igual que los jugadores, quiero revancha, por eso le agradezco a la dirigencia el voto de confianza para volverlo a intentar. Con este mismo plantel, más algún retoque, se puede ir en búsqueda de esa meta bastante postergada en el mundo Olimpo”, adelantó con más de un guiño de esperanza.

“Ojalá este grupo de futbolistas pueda seguir en su totalidad, aunque muchos de ellos van a recibir ofertas porque han mantenido un alto rendimiento a lo largo del torneo”, expresó antes de referirse al balance olimpiense en un campeonato que lo supo tener al tope las posiciones de la Zona 1, la que integraron los equipos ubicados más al sur de nuestro país.

“La campaña fue buena, pero hubiese sido excelente si obteníamos el ascenso. En este caso, el árbol tapa el bosque, porque al no conseguir el objetivo nadie se fija en el camino que recorriste para clasificar y llegar a cuartos de final. Aunque sé que faltó lo esencial, en la balanza pesó más lo positivo que lo negativo. Cuesta hacer un análisis y es lógico, pero Olimpo, que durante un tiempo lideró su Grupo, le hizo partido a todos y mereció seguir avanzando hasta el duelo final”, reflejó el orientador de 56 años.

“Después del bajón y de perder cinco encuentros seguidos (entre las fechas 24 y 28, donde puso en peligro el ingreso entre los 8 de arriba), recuperamos el nivel, nos volvimos a acomodar y el equipo se equilibró otra vez. Contra Las Parejas (cruce de octavos) mostramos carácter y determinación, y eso fue una inyección de confianza y ánimo para ir a la caza de Central Norte, un rival durísimo al que nunca pudimos llevarlo por delante”, se sinceró.

--¿Qué les faltó para quebrar al conjunto salteño en los 90 minutos, porque el 0-0 derivó en los penales y ahí todos sabemos lo que sucedió?

--Fue un partido parejo, intenso, típico de esta instancia, a donde arriban los mejores equipos, los que juegan bien, los que meten y los que están totalmente identificados con la categoría. Fuimos con nuestras armas, tratando de ser ordenados, compactos y manteniendo la idea de presionar y elaborar ataques rápidos para agarrar mal parado al adversario.

“Ellos propusieron lo mismo, por eso la paridad en el trámite. Si tenemos en cuenta las situaciones de gol, en el primer tiempo tuvimos algunas claras y nos podríamos haber ido 1-0 al descanso”.

--Pero Guido Villar fue la figura del cotejo, creo que en situaciones de pregol el rival los doblegó.

--Ellos llegaron mucho, tuvieron una cuantos tiros de esquina, pero opciones francas abajo de nuestro arco no recuerdo ninguna. Era una final y creo que hubo mucho respeto entre dos equipos potenetes y bien armados, que solo se sacaron diferencia en la tanda de penales.

“Enfrentamos a un rival con gente de experiencia, que lleva más de un año trabajando con el mismo cuerpo técnico. Lo que hicimos me deja conforme, pero sé que no alcanzó y eso en eso me siento en deuda”.

--Futbolísticamente, ¿Olimpo tenía más poderío que Central Norte como para seguir avanzando por el segundo ascenso?

--Es para analizar, y para sacar una conclusión a ese equipo lo tenés que enfrentar en la etapa clasificatoria y no en una instancia decisiva, donde en un partido se define todo lo que hiciste en el año.

“Te repito, es un campeonato muy parejo, y no creo que Olimpo, Deportivo Madryn, Cipolletti, Independiente de Chivilcoy y Sol de Mayo, por ejemplo, sean menos que los representantes del norte. Las dos Zonas tenían equipos potenciados como para ir a luchar por el objetivo final, y muchos de ellos se quedaron en el camino”.

--¿Te convence la forma de disputa y el sistema de definición del Federal A?

--Me gusta el formato y considero que hay buen nivel, porque cada vez son más los jugadores categorizados de divisionales superiores que aceptan jugar un torneo extremadamente exigente.

“Olimpo merecía dar el salto de calidad, por el poderío que tenía y el nivel de ciertos jugadores. Costó clasificar, pero con actitud y creyendo en nosotros mismos conseguimos avanzar. Fuimos un equipo agresivo, con identidad propia, que ganó varios partidos siendo muy superior al rival. En varios pasajes del campeonato, Olimpo fue el mejor de la Zona Sur, y varios avalan lo que digo”.

--Los jugadores también hablan de revancha, si es por ellos quieren que el Federal A 2022 arranque el 1 de enero: ¿por qué tanta ansiedad?

--Este grupo de Olimpo se merecía otro final, sobre todo después de un año duro, difícil y hasta atípico. La reconstrucción psicológica y futbolístíca después de cada caída y el sentido de pertenencia de cada uno de los chicos fue fundamental para que lleguemos a donde llegamos, y es por eso que están desesperados por una revancha inmediata.

“No necesito acariciar el alma de nadie, pero el grupo que se formó fue extraordinario, con un compromiso terrible y un marcado esfuerzo para cumplir dentro y fuera de la cancha. Estaba todo encaminado, por eso sentimos el impacto de quedar en el camino frente a un oponente que no fue más que nosotros”.

--Más allá de la situación de cada uno de los jugadores, sé que muchos quieren permanecer para, de una vez por todas, poder trascender.

--Se formó una familia gigante, todos se llevan bien con todos y nadie se quiere ir. Futbolísticamente no arrancamos bien el torneo, pero nos supimos acomodar y cuando el plantel se empezó a sentir importante y a hacerse valer, se identificó con la idea y con el objetivo que perseguía el club. Crecimos en base a buenas actuaciones, por momentos manajemos la voluntad de ciertos rivales, pero nos complicaron y mucho las bajas por lesiones.

--Todo un tema

--Perdimos jugadores claves para nuestra estructura colectiva, aunque no hay mal que por bien no venga, porque una seguidilla de lesiones te fortalece o te destruye, y a nosotros nos fortaleció. En un momento los problemas físicos se multiplicaron, pero los jugadores se mataron en el día a día para sacar a Olimpo adelante. Cuando el equipo recuperó la confianza, aparecieron los resultados y eso reactivó la ilusión, que no duró lo que realmente pretendíamos. Lo que vivimos, entre vaivenes y sinsabores, fue positivo, de eso no tengo dudas.

“Este es un torneo bravo, y las lesiones son parte de la exigencia de un calendario largo, de viajes interminables y de un juego que, en líneas generales, se basa en el roce físico constante y no tanto en el buen trato de balón. Fuimos a canchas complicadas y ciertos arbitrajes, en determinados momentos, no cuidaron a los jugadores, habilidosos o no, que fueron maltratados con patadas o golpes de todo tipo”.

“Todos los equipos suelen perder soldados en una competencia tan extensa, aunque el que menos lesiones y expulsados tuvo, fue el que peleó arriba en la parte final del certamen. No es solo perder un jugador clave en el once titular, esa baja también repercute en el ánimo del grupo, y entonces la misión pasa a ser la de tener que levantar a todo un plantel y no solo a los que entran a la cancha. Eso lo hicieron bien los clubes con planteles largos y con jugadores parejos en todas las líneas”.

No había necesidad de cambiar

El contrato actual de Carlos Mayor y su cuerpo técnico caduca ahora en el mes de diciembre, aunque el DT aceptó una contraoferta económica que le realizó el presidente Alfredo Dagna y continuará ligado a Olimpo por una temporada más.

“En la reunión con Alfredo tocamos diversos temas; yo quería saber cual era su idea, pero de ambas partes había voluntad para renovar el convenio y también la ilusión. La verdad, nosotros estamos muy cómodos, fue un año bueno, lo disfrutamos más allá de que faltó la frutilla del postre”, sostuvo el ex entrenador de Argentinos Juniors, Almagro, Atlanta, Godoy Cruz, San Martín SJ, Temperley, Renofa Yamaguchi (Japón) y Boca Unidos de Corrientes.

Junto a Mayor seguirán Jorge “Patrulla” Jiménez (ayudante de campo), Marcos Galeano, (PF), Maxi Lafitte (Profe asistente) y Facundo Di Nasso (entrenador de arqueros).

“En todo momento tuvimos el apoyo de los dirigentes, y ni hablar de la banca de los hinchas, que estuvieron siempre con la mejor onda”, sostuvo Carlos.

Después de una reunión donde se expusieron los pasos a seguir, el plantel quedó liberado hasta el 3 de enero, cuando tengan que comenzar con la preparación para un Federal A que arrancará antes de los previsto --supuestamente a mediados de febrero-- debido al Mundial de Qatar, previsto para el 21 de noviembre, fecha donde deben estar finalizadas las competencias nacionales de las distintas categorías.

“Me voy de vacaciones con la imagen de los jugadores en el vestuario, allá en cancha de Instituto. Verlos llorar desconsoladamente te partía el alma, era conmovedor, por eso no tengo dudas de que quieren revancha, y lo más rápido posible”, indicó Mayor.

“Conozco al técnico, sé como trabaja, ¿qué necesidad había de cambiarlo? Es un entrenador serio, responsable, que tiene a todo el grupo de jugadores que lo respalda. No era momento de arriesgar y empezar de cero otra vez, este cuerpo técnico me da cierta tranquilidad; sé que vamos a andar bien”, fue la conclusión del titular olimpiense Alfredo Dagna.

Más que un aprobado

55,20

Por ciento. El que logró Mayor como DT de Olimpo: 32 partidos, 15 éxitos, 8 empates y 9 derrotas. Terminó 5º en la Zona y llegó a cuartos de final del playoff.