Ninguna sorpresa: a puro fútbol y goles, Bella Vista se divirtió con un “Globo” desinflado

Le sacó el jugo a las pelotas paradas, con la presión alta forzó varias veces el error ajeno, fue directo, angurriento y vertical y las definiciones en cada uno de los goles fueron tan precisas como letales.

Con esas armas, más un amor propio íntimamente ligado al ADN del club y al paladar futbolístico de su entrenador (Fernando Lucas), Bella Vista goleó sin contratiempos a Huracán en el debut de ambos en el torneo Regional Amateur, Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

Con el poderío que presentó en cancha (fueron iniciales los cuatro refuerzos que llevó: Federico Tanner, Agustín Osinaga, Manu Dambolena y Delorte), hasta fue lógico que el “Globito” arranque mejor, pero la marquesina se le vino encima cuando apenas iban 10 minutos.

Nadie tenía a Gastón Santillán pateando tiros libres, y menos que menos que la ponga con comba en un ángulo para el 1-0 del “Gallego”.

Los roles se invirtieron en ese preciso momento. El conjunto albiverde trabó todo tipo de movimientos en la zona neurálgica del campo, no permitió lanzamientos largos hacia Brian Scalco y Delorte y cerró los caminos de Parra y Navarro por los andariveles.

El 4-1-3-2 se estiró por todos lados y las ideas bellavistenses tuvieron criterio y una sorprendente precisión en velocidad. Sacomani captó todo balón suelto o dividido delante de los centrales y cada disparo o centro al área la visita lo defendió con antimisiles, desdoblamientos en las marcas y puro corazón.

Lucas Martínez enganchó de volea un córner de Intrevado, Alonso la vio pasar y el 2-0 ya no significó una sorpresa ni cayó tan light como el primer tanto entre los seguidores del equipo del bulevar.

Y los de Gustavo Echaniz pisaron el palito. Cuando más se desesperaron, más espacios dejaron para que Lucas Martínez y Santillán encaren sin escalas y sin marcas hacia un indefenso “Aguita” Alonso.}

En el arranque del segundo tiempo Huracán ya no fue el de siempre. Agotado por el trajín de tantos partidos seguidos (para conseguir la clasificación a este certamen y a su vez obtener el N° 1 en la Liga tuvo que jugar, durante casi dos meses, miércoles y domingo), el equipo que siempre le puso el pecho a las balas sucumbió frente a la dinámica y el despliegue de un adversario con los conceptos hechos carne.

El “panza verde” podría haber elegido refugiarse y que el tiempo pase, pero notó que el “Cangrejo” estaba desorientado y confundido y con dos goles seguidos (a los 5 y a los 8 minutos) lo dejó mirando pajaritos y estrellitas.

Pudo haber marcado el quinto, pero ya era mucho, porque no dejó de pensar que, en condiciones normales o como sea, no hay tanta diferencia entre uno y otro, ni de un lado ni del otro.

Y le digo algo más que tengo atragantado: no es justo que en este Grupo que integran tres elencos de la Liga del Sur solo pase uno a la siguiente instancia. Pase lo que pase, Huracán, Bella Vista y Liniers, que hoy tuvo libre, no merecen quedarse al margen de esta competencia. El Consejo Federal no lo vio así y nuestro fútbol, otra vez, tiene la obligación de tragar el veneno de la injusticia.

El arbitraje

No hubo acciones polémicas ni protestas desmedidas que opaquen la excelente conducción de Fernando Márquez, quien en zona de vestuarios reconoció que no vio la patada de Osinaga a Lucas Martínez (era, al menos amarilla) cuando el 7 albiverde había descargado hacia atrás (14 minutos del complemento).

La otra: desactivó con un diálogo de “cura campechano” una agresión de Antognoli sobre Mazzela a los 39. Con el partido interrumpido, el 15 de Bella Vista tiró un caño sobrando la situación y el 6 del Globo le dio un golpe de puño de atrás a la altura de las costillas. Era roja para el de Huracán y amarilla para el de Bella Vista, o a lo sumo amonestación para ambos. Nada de eso hizo el “Mudo” M{arquez. Claro, el partido estaba 4-0…

La síntesis

Huracán 0 (4-4-2)

Alonso 4

Tanner 4

Osinaga 4

Antognoli 3

Cabral 4

Parra 5

Otondo 3

Dambolena 4

Navarro (c) 4

Scalco 4

Delorte 4

DT: Gustavo Echaniz

Bella Vista 4 (4-1-3-2)

D. Rodríguez 6

P. Fernández 6

Walker 7

Mellado 6

R. Gómez 4

M. Sacomani (c) 8

Intrevado 5

Sangronis 6

Erbín 7

L. MARTINEZ 9

Santillán 8

DT: Fernando Lucas

PT. Goles de Santillán (BV), a los 10m. y L. Martínez (BV), a los 23m.

ST. Goles de L. Martínez (BV), a los 5m. y Santillán (BV), a los 8m.

Cambios. 45m. F. Guzmán (4) por Otondo, 61m. Der (4) por Dambolena y Garone (4) por Parra y 80m. Lloyd por Cabral y G. Díaz por Navarro, en Huracán; 66m. T. Díaz (5) por Intrevado y Haring (5) por L. Martínez, 77m. Salgado por R. Gómez y Mazzella por Sangronis y 83m. Reule por Erbín, en Bella Vista.

Amonestados. Tanner (45m.), Der (64m.) y Lloyd (88m.), en Huracán; Santillán (15m.), en Bella Vista.

Arbitro. Fernando Márquez (7,5).

Cancha. San Francisco (8).