Wos regresó con "Oscuro Éxtasis", su segundo disco de estudio

Desde el comienzo de su carrera, Wos se plantó en la escena como un artista rupturista, dispuesto a convertir sus canciones en banderas y tatuajes, y que se convirtió en el principal referente de una generación en contra del gobierno de turno (el de Macri). Elogiado por Ricardo Mollo, invitado de Ciro y Los Persas, y con el visto bueno del Indio Solari y Skay Beilinson, el pibe de 21 años no sucumbió ante el peso de su tarea.

En octubre de 2019 sacó su primer disco, Caravana, con el que llegó pisando fuerte: las entradas de sus dos primeros shows, una semana después de que el álbum saliera a la luz, se agotaron en apenas un par de horas. En esos recitales se vio a un músico plantado en escena, listo para el aluvión que vendría después. En apenas seis meses, Wos se había convertido en una de las personalidades más renombradas en la música argentina.

El tema “Canguro”, una bomba viral con 300 millones de reproducciones en YouTube que versa en contra de la meritocracia con claras referencias al gobierno, fue la punta de lanza del álbum de siete canciones en las que mostró un amplio rango estilístico y con las que intentó hacer algo diferente a la generación trap que venía copando la escena. Para diciembre de ese año, llegó a hacer dos shows en el Luna Park con apenas una docena de canciones publicadas bajo su nombre.

Era imposible que ese torbellino no terminara afectando a un músico que siempre tuvo claro qué hacer pero que se chocó con la fama, el éxito y las críticas de manera intempestiva.

Encerrado en cuarentena reapareció con el EP Tres Puntos Suspensivos, donde comenzó a mutar su sonido hasta llegar a este Oscuro Éxtasis, un álbum expansivo y contestatario a la altura de las expectativas que generó, donde Wos plantea la resaca de la fiesta que supo construir con su disco debut, el lado B de la fama y la casilla en la que se empecinaron en poner a un artista fuera de género a quien le sale bien hacer lo que tiene ganas de hacer.

Las canciones de “Oscuro Éxtasis”

“Introducción al éxtasis” comienza de manera ambigua y predispone a una escucha inmersiva, con Wos marcando cada palabra como para dejar claro que interesa cada una de ellas. Su productor Facundo Yalve -también conocido como Evlay- acentúa lo correcto dentro de un álbum que tiene dos tonos marcados: la densidad, fuerza e introspección de la oscuridad y el colocón del éxtasis.

El segundo tema, “Buitres”, puede ser la banda sonora del apocalipsis que conlleva hacerse demasiado conocido en muy poco tiempo y en la que se mezclan los amigos de la estrella (“pensé que estaba solo y tengo gente hasta adentro del baño”), la sobreexposición en las redes (“todos seguimos mostrando lo que nos conviene”) y el lado B de un negocio explotado por varios.

Ricardo Mollo se hace notar en "Culpa", que llega con una chacarera rock –bien Evlay en el tono, otra vez- y crece hasta que, en lugar de explotar, aparece la voz estirada y profunda del mejor guitarrista argentino vivo. Un clásico instantáneo y una colaboración orgánica que derriba barreras de prejuicios.

En “Pared de Cristal”, el cuarto track, esta la mayor aproximación de Wos al canto, todavía una deuda pendiente en su carrera: sabemos que puede rapear (como pocos en el mundo), pero algunos temas piden una interpretación vocal superior. “Mira Mamá”, uno de los adelantos del disco, es un mensaje de whatsapp que parece reafirmar que las garras del éxito no llegaron a generar una herida abierta.

“Gato Negro” funciona como su costado más agresivo, con una base cercana al trap flamenco de C. Tangana. “Que se mejoren”, deja en claro el perfil de un artista firmemente plantado, que escupe sus verdades entre una pared de distorsión a lo Rage Against The Machine. Y hasta acá, la oscuridad. Lo que sigue es pleno goce.

Con cambio en la manera de encarar audio y la edición, el feat. con Ca7riel en “Niño Gordo” es una prueba de la unión de dos de los más reconocidos exponentes de su generación (uno en lo lírico, el otro en lo instrumental). Con el sample de “Praise you” de Fatboy Slim, es el subidón del disco, el Wos que oíamos en “Fresco” de Caravana.

Lo mismo sucede en “Estoy cambiando la piel” con Nicki Nicole, un funk que te lleva a mover el cuerpo. “Contando Ovejas” sigue la rúbrica de estilo de “Melón Vino” (su segunda canción con más reproducciones) en ese estado de amor/desamor constante que se vive en la joven adultez. La joda sigue en “Convoy Jarana” –otro de los adelantos-, que se acerca al abismo del embrollo de la explosión mediática y, en vez de quedarse afuera, se asoma un poquito más para ver dónde está la mugre.

“Lleno de Zafiros” es un freestyle sobre una base tranquila en la que hace gala de su flow preciso y el final con “Mugre” cierra el círculo como punto de partida, de regreso a la introducción y una necesidad por soltar esa oscuridad, levantar la alfombra del éxito y plantearse hacia dónde seguir. Pero esa será una tarea del futuro Wos, que dedicará 2022 a expandir su música por varios países. Este segundo álbum, requerido y necesario, es un paso adelante del que sale victorioso; tenía mucho para perder y ganó. No es poco.