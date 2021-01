Boca-Santos: la jugada polémica que hizo que el equipo brasileño se quejara en la Conmebol

Boca y Santos igualaron sin goles anoche, en La Bombonera, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras el encuentro, el equipo brasileño informó que elevó un reclamo a la CONMEBOL por el mal uso del VAR, tras una polémica jugada.

A los 30 minutos del segundo tiempo, el defensor Xeneize Carlos Izquierdoz cruzó al atacante Marinho dentro del área. No obstante, el paraguayo Juan Gabriel Benítez le indicó a Roberto Tobar que le diera continuidad al juego.

"ANUNCIO: Santos enviará una carta a Conmebol sobre el desempeño del VAR en el juego en Argentina.

Santos Futebol Clube enviará una carta a la Conmebol para expresar su descontento con la actuación del VAR en el partido ante Boca Juniors el 6 de enero en La Bombonera, Argentina", publicaron en la cuenta del club anoche.

"El equipo de Santos destaca la extrañeza por la no verificación del VAR en el borde del campo, en la jugada en la que Marinho fue arrojado al área rival en la segunda parte.​​​​​​", agregaron.

COMUNICADO: Santos enviará ofício à Conmebol sobre atuação do VAR no jogo na Argentina.



O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. pic.twitter.com/EJwSQZda2e