El móvil de castración I cambiará de ubicación

En tanto, el Móvil 2 continuará en la Delegación Centro, Pringles 390, y el 3 dentro del predio de Talleres Municipales (Brickman 1650).

Los turnos para la intervención en cualquiera de las tres unidades deben solicitarse llamando al 291-5336597 de lunes a jueves de 8.30 a 12.30.

Se recuerda que se operan perros y gatos (hembra) a partir de los 6 meses de edad (gatos machos deben ser mayores al año). No se operan hembras de preñez avanzada, en celo, obesidad marcada, con infecciones uterinas u otras que el personal profesional considere.

Vacunación antirrábica

Todos los martes y jueves de 11 a 15 en las instalaciones de Veterinaria y Zoonosis dentro del parque Independencia (Av. Pringles y Azara), se aplican las dosis sin turno previo y por orden de llegada.

Esta campaña está destinada a caninos y felinos de más de tres meses de edad (las hembras no deben estar preñadas). Los perros deben ser acercados con correa y bozal y los gatos dentro de jaulas transportadoras o bolsos.

Protocolo COVID-19

- Se permite un solo acompañante por animal, quien debe contar con protección facial (cubre boca-nariz) y mantener la distancia física recomendada de 1,5/2 mts con otras personas. En todo momento las personas que concurran deben seguir las instrucciones dadas por el veterinario actuante.

- No acudir con sintomatología compatible a Covid, considerando dentro de este grupo aquellas que presenten fiebre de 37,5 C ° o más, o personas que aún sin tener fiebre presenten dos o más de estos síntomas : tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria,falta de olfato o gusto. Ante estos síntomas deberán dar aviso a las autoridades sanitarias para control médico.

- Las personas con la sintomatología descrita no debe abandonar el domicilio. Puede delegar tarea, debiéndose informar previo a la vacunación que el animal convive con una persona con síntomas compatibles a la citada enfermedad.

- Se prohíbe la concurrencia de menores y personas incluidas en lo que se denomina población de riesgo.