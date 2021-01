"Celebramos que luego de 4 años el oficialismo rosaleño le pida explicaciones a ABSA"

"Celebramos que luego de 4 años los concejales del oficialismo le pidan a ABSA que informe sus planes de obras; pero ahora tienen que explicar por qué nunca apoyaron que se demande a la empresa", denunciaron los concejales Hugo Schamber, Liliana García y Raúl Rodríguez, del partido Bien Común.

La semana pasada, dos concejales de Juntos por el Cambio se presentaron en las oficinas locales de ABSA, donde fueron atendidos por personal administrativo y mantuvieron contacto telefónico con el responsable local de la oficina, en donde presentaron reclamos y evacuaron dudas.

Y esta semana presentaron un proyecto de comunicación mediante el cual se solicita al gerente regional de la prestataria un informe sobre factibilidades y ampliación de plazos de las obras vigentes que estén relacionadas con la expansión de las redes y su ubicación geográfica.

"En los últimos años, los concejales del intendente Mariano Uset nunca presentaron iniciativas contra ABSA ni tampoco iniciaron acciones contra el sistema de facturación que dispuso el gobierno de Cambiemos en la Provincia. Celebramos que ahora lo hagan y es tiempo de que tiremos para el mismo lado dado que cada vez más vecinos carecen de agua", agregaron en un comunicado.

Los ediles de Bien Común recordaron que "recientemente los 11 concejales de Uset impidieron una ordenanza nuestra para que el Municipio inicie un reclamo administrativo contra la empresa que cobra la tarifa sin importar si los vecinos tienen o no servicio".

Señalaron que el oficialismo rosaleño "tampoco apoya nuestra propuesta para que la OMIC inicie una amparo colectivo que proteja a los vecinos que no tienen una gota de agua. La OMIC depende administrativamente del intendente. Si el Intendente no da la orden, por más que los concejales pidamos o propongamos no se puede avanzar".

Indicaron que Bien Común logró la aprobación de un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia por falta de agua, pero los 11 concejales de Juntos por el Cambio bloquearon la aprobación de otras 2 propuestas del bloque: la conformación de una mesa de diálogo que una a la oposición y al oficialismo para gestionar juntos ante la Provincia por más inversión en la red de agua, y el inicio de acciones contra el cobro sin servicio.