Apuestan por la presencialidad con el estreno de la obra teatral "La descamisada"

Por José Ángel Valle

El 13 de febrero a las 21:30, rompiendo la monotonía de los teatros cerrados y la cultura vía streaming, Dandy y El Tren Producciones apuestan por el retorno a la presencialidad con el estreno de la obra de teatro "La descamisada" de Homero Bimbo (Declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad) en el Auditorio de la Biblioteca Rivadavia (Av. Colón 31, 1er piso).

Se trata de un original acercamiento a Eva Duarte de Perón, donde el público podrá acompañar a la abanderada de los humildes en una jornada completa en la Fundación que llevaba su nombre.

"El disparador fue una foto que siempre me conmovió mucho y me despertó curiosidad: Eva está sentada en su escritorio de la Fundación y una señora con un niño en brazos le besa la frente… esa imagen la observo con frecuencia y me pregunto qué le hubiera dicho yo a Eva si hubiera tenido la posibilidad —como esa mujer— de verla frente a frente. Qué le hubiera pedido, qué le hubiera preguntado, qué hubiera discutido con ella. La idea de la obra es justamente esa: que la gente se enfrente a Eva en una de sus cotidianas y extensas jornadas de trabajo en la Fundación", comenta el autor.

Tras una larga investigación, la escritura duró apenas una noche, las palabras y el desarrollo de la obra surgieron de la pluma de Homero Bimbo como dictadas por la sucesión de escenas que había recreado en su mente durante tantos meses. Y tan breve como el vuelco de "La descamisada" en el papel fue la elección de las protagonistas.

"Ni bien tuve la obra supe que Evita tenía que ser interpretada por Gimena Costanza, una actriz de la hostia que va a sorprender al público; igual me pasó con las canciones que representan la voz del pueblo. Trabajar con Gaby es un placer, es una artista sencilla, práctica, que resuelve fácilmente las situaciones que se plantean y con una hermosa voz. La producción a cargo de José Valle y de Daniel Llamas me da mucha tranquilidad, son dos profesionales que saben hacer su trabajo, claros para comunicarse, directos, sinceros… ¡una garantía!. Y con respecto a la directora, Noel "Noni" Ponce, debo decir que fue un encuentro fortuito que agradezco inmensamente porque era lo que necesitaba, empezó a dirigir a Gimena en Buenos Aires (donde ambas están radicadas) y me maravilló su trabajo. El lugar fue suyo sin dudarlo", concluye Homero.

La actriz bahiense Gimena Costanza será quien encarne a una Evita combativa, en el esplendor de su labor social con signos incipientes de la enfermedad que la inmortalizaría en la memoria y el corazón de los argentinos poco tiempo después. "Ni lo pensé —confiesa Gimena— cuando Homero me propuso ser Evita inmediatamente le dije: ¡Vamos para adelante con la idea! a pesar de ser consciente de las dificultades que traería el contexto de pandemia y la complejidad del personaje”.

La actriz describió la producción del papel como un gran trabajo de investigación: lecturas, películas, pequeñas obras, "más allá de lo que conocía de Eva, necesitaba hurgar en lo más íntimo de ella, porque un poco de eso se trata esta obra; sin descuidar el contexto y las personas que la rodearon, que me parece fundamental considerarlos", comenta Gimena, que hasta bajó de peso para asemejarse más a Duarte.

Gaby "La voz sensual del Tango", por su parte, será la voz del pueblo quien a través de canciones (algunas de su propia autoría como el vals "Esa mujer" o el tango "Inmortal") evidencie el avance de la mujer en la sociedad, la niñez en la pobreza, la concreción de sueños, la esperanza de los descamisados y la huella de Eva en la sociedad toda, en quienes la amaron y en quienes hasta el día de hoy la recuerdan con recelo.

"La propuesta me encantó, el libro me gustó mucho, creo que tiene fuerza, que conjuga una cantidad enorme de emociones y sentimientos que a la gente le va a dejar interrogantes y reflexiones… es una obra que deja una huella, que no se termina con el cierre del telón y, cuando eso se logra, todo esfuerzo tiene sentido", cuenta la morocha. "Las canciones me permiten posicionarme en diferentes roles dentro del relato: como narradora, como protagonista, como testigo, como intérprete de la historia. Es un juego muy interesante el que se da entre lo que concretamente ocurre en la jornada de Eva y lo que las canciones van mostrando desde las vivencias del pueblo o desde el propio pasado de la protagonista", concluye la cantante.

"La descamisada" propone una Eva sin mordazas, con el odio y el amor a flor de piel, con todo el poder en su escritorio pero con una historia y una conciencia de realidad que por momentos la reducen a una dulce mujercita indefensa y triste.

El texto de Homero Bimbo es verdaderamente elocuente, refleja a la mujer que luchó por la justicia social y combatió tanto a la burocracia como a la negligencia, a los contreras como a los vendepatrias. Contiene el lenguaje visceral de Evita, sus reacciones más sinceras, su accionar solidario y compasivo.

La conjunción de actos y música son el equilibrio ideal para despertar las más diversas emociones en una platea que, sin importar su identificación política, disfrutará de una noche intensa que no podrá olvidar.