"Tengo muchos amigos en Villa Mitre pero hoy defiendo otra camiseta y vamos por el ascenso"

El volante cordobés Leonardo López tuvo un fructífero paso por Villa Mitre entre 2016 y 2019, anotando un gol histórico ante Newell's, siendo referente del plantel superior y aportando toda su jerarquía cuando le tocó jugar en la Liga del Sur (fue campeón en 2017).

Pero hoy el presente de Leo lo encuentra en la vereda opuesta, como jugador de Deportivo Madryn que mañana disputará la semifinal del Torneo Federal A ante el tricolor, en El Fortín, desde las 20:30.

"En Villa Mitre me hicieron sentir muy bien, tengo muchos amigos, no compañeros, amigos que me ha dejado el club. Mucha gente que me ha tratado muy bien en Bahía, es como mi segunda casa", le contó López, de 33 años, a La Nueva.

Mañana por la noche estará en juego el pasaje a la final de los playoffs (ante el ganador del cruce en Deportivo Maipú y Sarmiento de Resistencia) y la posibilidad de quedar ante una doble chance de acceder a la Primera Nacional. Ya que el ganador del partido decisivo ascenderá y, el perdedor, jugará ante San Telmo (de la B Metropolitana) por un boleto en el segundo escalón del fútbol argentino.

"Va a ser un partido muy duro, los dos estamos con mucha confianza —agregó—. Les deseo lo mejor a mis amigos que tengo en Villa Mitre, pero en este momento defiendo la camiseta de Deportivo Madryn y vamos a dejar todo para pasar y lograr lo que todos queremos: jugar la final y ascender", avisó el volante.

Leo López, con la de Madryn.



Luego de terminar anteúltimo en la Zona Campeonato Sur, el elenco chubutense llegó a esta instancia tras superar dos llaves como visitante. En el primer cruce eliminó a Juventud Unida de San Luis por penales (5-4) tras igualar 1 a 1 y luego dejó en el camino a Chaco For Ever, en Resistencia, al superarlo por 1 a 0.

"Llegamos con mucha confianza, el triunfo te da confianza grupal e individual también. Estamos haciendo bien las cosas, creo que estamos mucho más compactos en este momento por eso los resultados se nos están dando. Estos son partidos importantes, duros, trabados, donde el que hace el gol saca una gran ventaja porque es difícil remontarlo. En lo personal me siento muy bien, estoy contento y con mucha confianza", contó Leo, quien ingresó en el segundo tiempo en la victoria ante For Ever.

El último antecedente entre Villa Mitre y Deportivo Madryn favorece al elenco bahiense, que por la quinta fecha de la fase regular, se impuso como visitante por 2 a 1, en lo que significó el primer éxito en la historia en la ciudad chubutense para el tricolor.

"El partido que perdimos de local contra Villa Mitre nos dejó con mucha bronca porque lo teníamos controlado. Yo digo siempre que el fútbol te da revancha, ahora tenemos la revancha en cancha de ellos, los conozco y sabemos que Villa Mitre es un rival duro y complicado. Los que llegan a esta instancia son equipos maduros y sabemos que ningún partido para llegar a la final va a ser fácil. Vamos a hacer todo lo que tengamos para ganar y seguir demostrando de que el equipo quiere pasar a la final", señaló el cordobés.

Leo López (primero a la izquierda) en una producción para La Nueva., en su llegada a Villa Mitre.



Pocos días después de la victoria de Villa Mitre en Madryn, Jorge Izquierdo dejó de ser el entrenador del aurinegro y en su lugar llegó Ricardo Pancaldo.

"Fuimos de menor a mayor en este campeonato. Estamos levantando, el nuevo cuerpo técnico nos dio mucha confianza y eso nos vino muy bien. Yo en lo personal me siento muy cómodo, estamos todos esperando la oportunidad y al que le toque entrar va a hacer todo lo que tenga que hacer para el equipo", reconoció Leo.

Villa Mitre, por su parte, eliminó con contundencia a Sportivo Belgrano de San Francisco (2 a 0) y se recuperó de la derrota sufrida ante Güemes, en la final por el primer ascenso.

"Creo que va a ser un partido duro, trabado, como el que tuvimos contra Chaco. El que se equivoque, lo va a pagar y el que lo aprovecha, pasa. Estos partidos se definen por detalles y el que tenga le mínimo error lo va a pagar caro", cerró Leo que volverá a El Fortín, pero esta vez se cambiará en el vestuario visitante.