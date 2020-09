Desde Francia dos bahienses cuentan cuál es la situación en sus equipos

Bruno Mantovani jugó con la "10" de US Casteljaloux el último amistoso. Foto: prensa US Casteljaloux Rugby.

Luego de varias dudas, al conocerse positivos de coronavirus en equipos, este fin de semana comenzó el Top 14 de rugby francés. Lo hizo de manera parcial en una fecha que empezó el viernes y se completará este domingo.

En esa gran pirámide de franquicias y clubes del rugby galo, en las categorías de ascenso dos bahienses esperan con sus equipos la chance de empezar la temporada.

En actividad está Bruno Mantovani, quien ya pudo probarse en el puesto de apertura con US Casteljaloux en un amistoso. Su equipo tendría que debutar el próximo sábado ante Rochefort, por el grupo 12 del nuevo Federal 2 (ex Federal 3), pero ante un caso positivo de COVID-19 en el plantel detectado ayer -forzó la cancelación del último partido preparatorio- el futuro es incierto.

"Por acá arrancaron los amistosos pero no hay mucha certeza de cómo será el año. Aparentemente arrancamos. La situación está movida por nuevos casos, pero porque se están haciendo más tests que antes. Ahora tenemos cuatro mil o cinco mil contagios por día. No hay alarma porque los hospitales no están atestados ni colapsados", afirmó Mantovani, de 33 años.

"Hay mucho protocolo. Es decir, no hay vestuarios, hay que llevar máscara puesta si no sos jugador titular o entrenador. Será una temporada rara, si es que se logra empezar. Veremos. No puedo decir mucho porque no hay certezas. Se espera que arranque, pero si surgen brotes volverá todo para atrás", agregó el bahiense, ex Argentino y CASI en nuestro país.

Además de desempeñarse como jugador, Mantovani fue nombrado responsable del área de formación (infantiles y juveniles) del club.

"Nosotros empezamos, con protocolos y demás. El año arrancó. Incluso haremos intervenciones en las escuelas para atraer más chicos. Acá se puso primera y se arrancó", agregó.

El Ruso, encabezando el grupo en la temporada pasada.

Pietrelli se recupera

En la categoría principal del nuevo Federal (debajo del Top 14, ProD2 y la flamante Nacional) el bahiense Juan Pablo Pietrelli comenzó con trabajos físicos, luego de una operación de rodilla.

El jugador de Saint Jean de Luz contó cuál es la situación alrededor de su equipo, cuyo estreno debería producirse el domingo próximo ante Lombez Samatan (grupo 4).

"El coronavirus está volviendo. Por ahora se hacen los testeos una vez por semana y de momento aquí está controlado. Estamos a la espera de ver qué nos dicen sobre el torneo. Por el momento se sigue entrenando igual, pero esperando qué deciden", dijo el centro, de 28 años.

El ex Sociedad Sportiva y Gernika (País Vasco) se operó los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda el 9 de junio pasado.

"Mi equipo está bien, ya cerrando la etapa de amistosos. Recién estoy empezando a correr. Veré si puedo empezar a jugar antes de diciembre, según cómo responda la rodilla. Hasta ahora viene todo perfecto", concluyó.

Así arrancó el Top 14

La temporada de la liga principal comenzó el viernes con la victoria de Pau (con el primera línea Ignacio Calles) ante Montpellier por 26 a 23 de visitante.

Ayer: Stade Rochelle 29-Toulon 15; Agen 22-Castres (4 penales y 2 conversiones de Benjamín Urdapilleta) 26 y Lyon 23-Racing 92 (try de Juan Imhoff) 27.

Hoy: Brive (Axel Müller)-Bayonne (Mariano Galarza) y Clermont-Toulouse.