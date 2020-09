Una dieta vegana podría favorecer la longevidad, dicen los especialistas

Quienes defienden el veganismo esgrimen muchas razones: están las filosóficas, que se centran en evitar el sufrimiento animal que va camino al matadero; las ambientales, que tienen que ver con reducir las emisiones de metano asociadas a la cría de ganado; y –finalmente- están las relacionadas con el cuidado de la salud.

Aunque estas no cuentan con demasiadas evidencias sólidas: hasta ahora, las asociaciones ligadas a la nutrición coinciden en que ninguna dieta es superior a una alimentación omnívora, con reducido contenido de carnes rojas y un buen porcentaje de frutas y verduras.

“Una dieta vegetariana bien planteada contribuye a prevenir el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. En la actualidad, quienes desean explorar esta opción alimentaria disponen de información contrastada”, comenta la licenciada María Florencia Decarlini, médica del servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Sin embargo, entre el veganismo, que excluye cualquier tipo de proteína animal en la dieta, y el vegetarianismo, que según cómo se lo practique permite el consumo de huevo o incluso de pescado, hay grandes diferencias en cuanto a lo equilibrado de la dieta.

Diferencias aparte, ambas formas de alimentación que excluyen la carne (o la carne vacuna, porcina y aviar) están en aumento en el mundo y en la Argentina. En Estados Unidos, el veganismo ha crecido desde un 1% de la población en 2014 a un 6% en la actualidad. En el país, de la carne, según estimaciones de la Unión Vegana Argentina (UVA), son más de cuatro millones los argentinos que llevan adelante una dieta vegetariana o vegana, lo que representa nada menos que el 9% de la población.

Y aunque la discusión en torno a si es seguro eliminar completamente la proteína animal de la dieta en el largo plazo, cada vez con mayor frecuencia aparecen estudios que sugieren que una alimentación sin presencia de productos de origen animal puede ser beneficiosa ante ciertas afecciones o ciertas situaciones.

Éste es el caso de un reciente metaanálisis realizado por el Comité de Médicos por una Medicina Responsable (PCRM, según sus siglas en inglés), cuyas conclusiones aparecen en el “Journal of the American College of Nutrition”.

La nueva revisión de la evidencia sobre las dietas a base de plantas sugiere que pueden proteger contra la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, e incluso podrían reducir las muertes relacionadas con las afecciones cardiometabólicas.

El contexto para llegar a dicha conclusión toma en cuenta dos elementos: el envejecimiento de la población y la pandemia de obesidad que atraviesa el mundo occidental.

“Se espera que la población mundial de adultos de 60 años o más se duplique de 841 millones a 2 mil millones para 2050, lo que presenta claros desafíos para nuestro sistema de salud", explica la primera autora del estudio, la doctora Hana Kahleova, directora de investigación clínica para el PCRM. Ante ese desafío, la dieta aparece como un factor pasible de ser manipulado para reducir los riesgos que supone el mix envejecimiento-sedentarismo-obesidad.

El metaanálisis se basó en estudios clínicos y estadísticas para concluir que una dieta basada en plantas reduce el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria. Más precisamente, encontraron que una dieta vegana en personas adultos podría reducir a la mitad el riesgo de síndrome metabólico, que aumenta el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, así como reducir en un 40 por ciento el riesgo de eventos de enfermedad coronaria, como un ataque cardíaco.

¿Qué son las zonas azules?

1. Las personas que consumen dietas a base de plantas pueden vivir más tiempo. Las conclusiones se basan en el análisis de las llamadas “zonas azules”.

2. Los ejemplos incluyen Loma Linda, en California, donde las personas viven hasta 10 años más que otras personas en aquel Estado, y Okinawa, en Japón.

3. Estas zonas azules se caracterizan por presentar menos sedentarismo y, también, por las dietas que tienden a estar basadas en vegetales.

4. “Implementar cambios en la dieta puede ser de gran ayuda para ayudar a las poblaciones a llevar una vida más larga y saludable”, concluyen los expertos.